行政院8日突襲召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放日本核災區食品進口。食藥署預告調整日本食品輸入管制措施，草案從當日預告修正，預計10天後蒐集各界意見，2月底就要正式實施，過程十分草率，至少有以下四大問題。

首先是先射箭再畫靶。2018年舉辦反核食公投，以779萬同意票通過，大幅超越不同意的223萬票，顯示多數國人拒絕核食。姑且不論公投是否還有效力，光是涉及國人食品安全等問題，就應邀請各領域的專家學者與相關團體舉辦公聽會，以公開透明的方式，深入討論不同的看法，進而取得共識。但核食進口政策是由上而下的決策模式，雖號稱有納入公民團體的建議，相關建議多屬政府已經完成的事項，而許多專家的建議與民眾質疑的多數問題卻未被採納。

其次，我國對核食真的採取高標準嗎?行政院宣稱，我國採用比美國、CODEX及歐盟等國際標準更嚴格的措施，然而南韓政府禁止日本福島等8縣水產品進口，即使日本透過WTO爭端解決機制進行訴訟，仍於2019年上訴機構最終判決中敗訴，確認未違反SPS協定。我國當然可比照主張禁止福島5縣(甚至擴及南韓所主張的8縣)水產品進口。惟本次行政院所預告開放的品項卻包含水產品，僅要求宮城縣與岩手縣的水產品需雙證明(輻射檢驗證明與產地證明)。這樣的做法明顯低於南韓的規定。更何況，日本已排定於2023年起將福島核廢水排放入海中，蔡政府執意開放水產品進口，根本視國人食安於不顧。

第三，核食進口後，台灣能因此加入CPTPP嗎?蔡英文總統在行政院宣布後，於臉書上表示，開放後要充滿自信，更進一步參與像CPTPP等高標準的國際經貿體制，把握全球供應鏈重組的契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。似乎台灣加入CPTPP等已近在眉睫。實際上日本交流協會泉裕泰代表已公開表明，開放核食與我加入CPTPP沒有連結，需「等待著台灣自己的決心」。易言之，即使開放核食，也無助於加入CPTPP。

最後，未經兩國平等談判即開放。從行政院發言人羅秉成在記者會的說法，此次開放我國有與日方進行協商，還表示日方是希望能夠像大部分40幾個國家一樣，全部解禁，但台灣仍是採較為嚴謹的態度，日本或許能「勉強接受」。如此重大的政策應比照國際慣例，與日本進行全面的經貿談判，爭取我國最大利益。我已片面對日本商品開放進口，身為中華民國政務官還以搖尾乞憐的態度，感謝日方勉強接受，簡直是喪權辱國。

回顧2013年「服貿協議」簽署過程，馬政府於談判期間就與46種服務業的公協會進行110次諮商或小型座談；簽署前向立法院進行過3次專案報告；並在協議簽署後舉辦300多場的說明會及座談會，還於立法院舉辦20場公聽會，仍被民進黨批是黑箱作業，引發「318學運」。

反觀蔡政府不斷鼓吹福島5縣市食品的安全性，連「核食」都不敢提，民進黨上下只想討好日本，沒人考慮到國家的利益。如果按照當年的「服貿協議」審查標準，這樣的政府早該被推翻了。（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）