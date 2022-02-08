踏入虎年，Omicron 以「氣吞萬里如虎」之勢橫掃香港每個角落，相信是絕大多數港人始料不及的。本港昨日新增逾600宗確診個案，另有逾600宗初步確診。今日亦新增超過600宗確診及500宗初步確診。消息一出，用「震撼」來描述香港社會的反應，並不誇張。

有媒體以「昨日破千，不日破萬」來形容香港新冠疫情自2019年爆發以來的「高處未算高」。令形勢更為嚴峻複雜的是，現階段逾半確診被列為「源頭未明」，估計全港累積大約幾百條隱形傳播鏈。

筆者在春節前就預計，如同美國在聖誕假期之後錄得單日過百萬宗確診，香港在農曆新年期間，「拜年群組」將如雨後春筍，確診數字勢以幾何級數增加，但萬萬沒想到事態會嚴重到幾近不可收拾。

鑒於香港開始湧現感染者無法及時檢測和收治，密切接觸者無條件有效隔離，做完核酸就放行，社交媒體上已見「失守」、「淪陷」、「崩盤」字眼。衛生署署長林文健則用「危急」來形容。

疫情嚴重觸發新一波「出走潮」。目前深圳隔離酒店房源緊張，必須通過健康驛站App預約。由於求大於供，每天上午十點放號即遭「秒殺」。黃牛黨也出來了，據說幫約一個號收費800港幣。年初五之前還有一些旅客無預約但碰上好運氣成功「闖關」，現在沒那麼好彩了。口岸已張貼「溫馨提示」，沒有預約號需就地返港。至於飛內陸城市的旅客，擔心內地航班與香港熔斷，也在搶最可能早飛離的機票。

強檢排隊可能動輒數小時，全程站立，而且必須做三次，有多少長者經得起如此折磨？真是我見猶憐。正如行政長官林鄭月娥所言，政府可調配的資源不是無限的。以七家公立醫院為例，深切治療病房及急症室的使用率已趨飽和。竹篙灣的設計本來是用於隔離，現在開始接待無徵狀或病症輕微患者了。如果事態持續惡化，香港醫護系統隨時「爆煲」。

香港抗疫「亂成一鍋粥」之際，更顯沉着應戰的重要性。不少所謂的KOL(意見領袖)，在網路上罵得口沫橫飛渲洩情緒，卻無助解決問題。

雖然本港接種首劑疫苗的合資格人口突破八成，正向九成的目標邁進，但抗疫踏入第三年，港人疲態畢露。尤其是中國與西方各有清晰抗疫思路的形勢下，香港卻陷入「動態清零做不到」，「與病毒共存又政治不正確」的尷尬境地。

林鄭月娥在今天下午的記者會上加推一系列的新措施，包括限聚令再次收緊至2人；且限聚令首度適用於私人處所，即禁止兩戶以上的跨家庭聚會。宗教場所、商場、超市、街市及髮型屋納入「疫苗通行證」及掃描「安心出行」等範圍。這些修修補補的舉措固然有助緩解當下疫情，卻無助阻擋下一波病毒的來襲。

香港抗疫目前面臨的最大問題，是缺乏內地政府所擁有的協調防控能力，特區政府至少有三項工作亟需加強。首先，應建立戰時應急機制。在這個前提下，提昇快速檢測及溯源追蹤的能力；其二，加強風險區域的管控能力。比照內地的舉措，香港的許多做法可謂漏洞百出；其三，在香港以上能力皆捉襟見肘的時候，特區政府應該正式向中央政府提出，請求醫護人員、醫療物資及專家學者的全方位支持。（作者為資深傳媒人）

（本文來源授權中時新聞網刊登）

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