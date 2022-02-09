1970年9月8日蔣中正總統親臨陽明山中山樓，主持國防研究院及陸海空軍三軍官校暨政工幹部學校應屆畢業學員生聯合畢業典禮。典禮中蔣總統以革新當前教育文化與發揚軍人精神武德為題旨，訓勉全體員生。（姚琢奇攝）

尼加拉瓜的軍官都到政工幹校的遠朋班，訓練來對付共產黨，也就是奧蒂嘉的桑定解放陣線。

這就談到政工幹校。我其實與政工幹校很熟，從上到下。以前王昇與我家裡也熟，因此我對他的女兒王小棣跟著台獨來反旺中，什麼「反壟斷、反巨獸」，非常的不解與反感。

我1973年政大東亞研究所畢業，當預官，就可以在已經叫「政戰學校」的敵情系做助教，不用抽簽到部隊。

我當時看到很多人抽到金門馬祖，就呼天搶地不想去，我還在王昇到政戰學校來的時候去見他，說我自動請纓到金馬前線，不要有這個留校的機會。

王昇嘉許一番也就算了。

我在政戰學校的時候，就在大會堂的旁邊，看到一些拉丁裔樣子的人，那裡就是「遠朋班」。

後來我服役完了要找工作，第一個被安排去的就是中華電視台。這倒不是政工幹校的關係，而是國民黨我的老師吳俊才，派我這個研究匪情的學生，去華視新聞做反共節目。

那時候的華視還是國防部與教育部合辦的，兩部輪流派總經理。我去見教育部派的劉先雲，本來垂詢幾句就要派任，後來他問我說，對於華視的節目有沒有什麼意見？我就說我不喜歡看《保鏢》。

哪知就為這句話，他不用我了。

後來吳俊才又改推介我去中國電視公司新聞部做，叫我去見總經理董彭年。吳俊才吩咐說，這次你就不要多講話了。

後來吳俊才的女兒吳德里笑說，我爸爸比較喜歡的兩個學生，一個是李敖，一個是你。結果你們兩個給他惹來了最多的麻煩。

後來我在中國電視公司做的很好，做了《大陸真相》與《60分鐘》等節目，有點名氣。

後來政戰系統的人來做總經理，我其實與他們的關係更好，但是就為了一些節目製作理念的不同，我就辭職走了。吳俊才認為我輕率去職，還不太高興。

不過我與政戰系統的人，並不是意識形態國家認同理念的不同，所以我們之間志同道合的人還是很多，軍界的朋友一直很多，越來越多。

今年1月6日，是復興崗「政戰學院70周年慶」，我很想去參加，看看那個47年前，我生活了2年的校園，回憶我從學校的後門口到北投去，買一根包穀，然後繞著學操場騎腳踏車，一邊吃一邊騎。

圖為復興岡政工幹部學校蔣中正總統親題「復興武德」樓。（中時檔案照，余忍攝）

也就是在1975年4月5號，我聽到了蔣中正總統去世，還在操場騎了蠻久的車在想。

而後來解嚴，廢除《刑法》100條，說有完全的言論自由之後，黨政軍退出媒體，結果最後是要交給民營的華視，轉型正義，竟然成了最最政府的電視，以前跟我在「江南案」的時候反政府的一些人，竟然接管了華視，華視完全變成民進黨黨有的了，不夠，最後還擴張到把民營的中天電視給沒收來分管。不但如此，還敢大聲的禁止國民黨亂講話，這就是總經理莊豐嘉的荒唐事件。

這件事的時候，我又聽到說不准「反對黨」亂講話等的話。我還不太習慣，再一想，這個反對黨是國民黨了，而我想，這個國民黨比以前初期的民進黨都還要膽小畏尾了。真是歷史的弔詭。

現在這個「華視」，比我47年前去找事的那個，不是更政府化、蘇慕薩化？

所以我並不贊成處置莊豐嘉，因為他只是民進黨的一個代表，處置他一個人，那個結構和專制還沒有改變，甚至變本加厲，有什麼用？

取代莊的是一個在《228走過一甲子》紀錄片裡面造假，拿大陸撤退時，國軍在上海街頭槍殺共產黨的鏡頭，來偽說是在基隆屠殺台灣人的。而這還不是用錯了片子，是根本就沒有這回事，可以說是一個標準的假新聞。

《二二八走過一甲子》（圖：截自三立畫面）

而三立做這些假新聞，被我揭發出來，上了《聯合報》頭版，當時還很有名，三立都道了歉，結果以後還是做，相關人等還可升為華視的總經理。也就是說，這是一個造假扯謊的台獨黨政軍整個政治團體的問題，不是一兩個人。

確實也是。三立那個228的造假片，是新聞局給錢叫它做的，卻要該台的主管出來道歉，其實還不公平呢！

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】