尼加拉瓜的軍官都到政工幹校的遠朋班，訓練來對付共產黨，也就是奧蒂嘉的桑定解放陣線。
這就談到政工幹校。我其實與政工幹校很熟，從上到下。以前王昇與我家裡也熟，因此我對他的女兒王小棣跟著台獨來反旺中，什麼「反壟斷、反巨獸」，非常的不解與反感。
我1973年政大東亞研究所畢業，當預官，就可以在已經叫「政戰學校」的敵情系做助教，不用抽簽到部隊。
我當時看到很多人抽到金門馬祖，就呼天搶地不想去，我還在王昇到政戰學校來的時候去見他，說我自動請纓到金馬前線，不要有這個留校的機會。
王昇嘉許一番也就算了。
我在政戰學校的時候，就在大會堂的旁邊，看到一些拉丁裔樣子的人，那裡就是「遠朋班」。
後來我服役完了要找工作，第一個被安排去的就是中華電視台。這倒不是政工幹校的關係，而是國民黨我的老師吳俊才，派我這個研究匪情的學生，去華視新聞做反共節目。
那時候的華視還是國防部與教育部合辦的，兩部輪流派總經理。我去見教育部派的劉先雲，本來垂詢幾句就要派任，後來他問我說，對於華視的節目有沒有什麼意見？我就說我不喜歡看《保鏢》。
哪知就為這句話，他不用我了。
後來吳俊才又改推介我去中國電視公司新聞部做，叫我去見總經理董彭年。吳俊才吩咐說，這次你就不要多講話了。
後來吳俊才的女兒吳德里笑說，我爸爸比較喜歡的兩個學生，一個是李敖，一個是你。結果你們兩個給他惹來了最多的麻煩。
後來我在中國電視公司做的很好，做了《大陸真相》與《60分鐘》等節目，有點名氣。
後來政戰系統的人來做總經理，我其實與他們的關係更好，但是就為了一些節目製作理念的不同，我就辭職走了。吳俊才認為我輕率去職，還不太高興。
不過我與政戰系統的人，並不是意識形態國家認同理念的不同，所以我們之間志同道合的人還是很多，軍界的朋友一直很多，越來越多。
今年1月6日，是復興崗「政戰學院70周年慶」，我很想去參加，看看那個47年前，我生活了2年的校園，回憶我從學校的後門口到北投去，買一根包穀，然後繞著學操場騎腳踏車，一邊吃一邊騎。
也就是在1975年4月5號，我聽到了蔣中正總統去世，還在操場騎了蠻久的車在想。
而後來解嚴，廢除《刑法》100條，說有完全的言論自由之後，黨政軍退出媒體，結果最後是要交給民營的華視，轉型正義，竟然成了最最政府的電視，以前跟我在「江南案」的時候反政府的一些人，竟然接管了華視，華視完全變成民進黨黨有的了，不夠，最後還擴張到把民營的中天電視給沒收來分管。不但如此，還敢大聲的禁止國民黨亂講話，這就是總經理莊豐嘉的荒唐事件。
這件事的時候，我又聽到說不准「反對黨」亂講話等的話。我還不太習慣，再一想，這個反對黨是國民黨了，而我想，這個國民黨比以前初期的民進黨都還要膽小畏尾了。真是歷史的弔詭。
現在這個「華視」，比我47年前去找事的那個，不是更政府化、蘇慕薩化？
所以我並不贊成處置莊豐嘉，因為他只是民進黨的一個代表，處置他一個人，那個結構和專制還沒有改變，甚至變本加厲，有什麼用？
取代莊的是一個在《228走過一甲子》紀錄片裡面造假，拿大陸撤退時，國軍在上海街頭槍殺共產黨的鏡頭，來偽說是在基隆屠殺台灣人的。而這還不是用錯了片子，是根本就沒有這回事，可以說是一個標準的假新聞。
而三立做這些假新聞，被我揭發出來，上了《聯合報》頭版，當時還很有名，三立都道了歉，結果以後還是做，相關人等還可升為華視的總經理。也就是說，這是一個造假扯謊的台獨黨政軍整個政治團體的問題，不是一兩個人。
確實也是。三立那個228的造假片，是新聞局給錢叫它做的，卻要該台的主管出來道歉，其實還不公平呢！
【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】
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