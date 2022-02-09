在冬奧會所有項目中，冰球比賽備受矚目，也是收視率最高的項目之一。它的速度快、對抗性強，局勢瞬息萬變，魅力難擋。而提及冰球，人們自然會想起寒冷的加拿大，在當地有一種說法：「It's Our Game」（這是我們的運動）。可見，加拿大人對冰球有多麼的熱愛，上到政客商賈，下至黎民百姓，都為冰球而瘋狂。

冰球被譽為加拿大的國球，它的地位如同乒乓球在中國。在國際賽場上，加拿大的男女冰球團隊佔據霸主地位，值得中國健兒借鑒。

2015年7月北京申辦冬奧成功後，中加冰球運動的交流越來越多，中國冰協北美中心主任、加中體育文化交流中心理事長韓進雯女士，也成為兩國冰球交流的「使者」。該中心組織多次活動，竭力促進中國冰球向加拿大學習先進理念和經驗，為中國冰球更加專業化、國際化提供了良好的契機。

第一冰球大國——加拿大，在賽場上佔霸主地位

公元1855年，冰球起源於加拿大的金斯頓市──在多倫多東北，相距約240公里。19世紀90年代，冰球逐漸輻射世界其他國家。男子冰球自1924年首屆冬奧會就成為正式競賽項目，1998年女子冰球入奧。

冰球的重要國際組織有國際冰球聯合會（IIHF）、北美職業冰球聯賽（NHL）。前者於1908年在巴黎成立，主要賽事有世界錦標賽、奧運會冰球賽等。後者是全世界最高層級的職業冰球比賽，為北美四大職業運動之一，1917年在加拿大的蒙特利爾成立，「斯坦利杯」是最高獎項。

NHL成立之初，聯盟共有5支隊伍──全部來自加拿大。百年後的今天，NHL共有32支球隊，其中加拿大的本土球隊有7支，占比為四大聯盟最高。

據國際冰聯的統計，全世界現有註冊冰球運動員有130萬人，其中加拿大占50多萬人。加拿大的冰球館數量達到了3300多座，比世界其他國家擁有的冰球館數的總和還要多。

加拿大無愧於「世界第一冰球大國」的稱號，在國際賽場上也佔據霸主地位。國家男冰曾獲得9次冬奧冠軍、18次世界男冰錦標賽冠軍，也是獲得這兩項比賽冠軍最多的隊伍。加拿大女冰也不讓鬚眉，曾捧得冬奧四連冠。

多倫多是加拿大的冰球重鎮，每當NHL賽季，整個城市就像過大節。有的湧進球場看比賽或超級大屏幕直播，有的聚集酒吧看電視直播。更多的是一家大小圍在電視機旁看直播，啤酒、薯片不可少。「多倫多楓葉隊」也非常爭氣，前後捧過13次「斯坦利杯」。獲得冠軍之夜，全市每一個角落都沸騰了，球迷自發上街遊行，載歌載舞。

俗話說：「一方水土養一方人。」冰球是一項節奏極快的運動，比賽中充滿對抗和衝撞，因此，冰球也被看作是最能體現加人勇敢性格以及團隊精神的運動。

加拿大的孩子有的從四五歲就開始打冰球，個子每年都在長，年年要換衣鞋，再加上訓練費，一年要花一萬加元左右，價格不菲。二十年前，如果你去冰球館看少年冰球訓練和比賽，高大的白人居多。最近，筆者走訪了大多倫多的幾家冰球館，發現少年冰球隊的球員中華人面孔不少，有的竟佔半數。

在激烈衝撞的冰球運動中，華人孩子的體格不輸給其他族裔，打法靈活，假動作逼真。這一現象，與二十年前大相逕庭，一是說明了冰球在華人中已逐漸普及，二是現在的華人不差錢。

冰球在加拿大屬於國民運動，男女咸宜。加拿大的冬天又冷又長，因此擁有許多天然冰場，這也為冰球的發展提供了得天獨厚的條件。每到冬季，不少結冰的街道、公園、停車場、小湖上，都有人打「街頭冰球」。春夏秋三季，不少人會打旱冰球，巷子裡到處可見，開車時要特別小心（《華人玩冰球體格不輸其他族裔，和20年前大相逕庭》之一）（孫博/作家、媒體人、加中筆會會長）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）