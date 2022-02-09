北京冬奧會冰球項目將有12支男隊和10支女隊參賽，中國男女冰球隊也憑借東道主身份躋身其中。中國男冰自1963年加入IIHF以來，首次亮相冬奧會正賽。

北京冬奧男冰賽分為3組，中國落入了「死亡之組」，和實力雄厚的加拿大、美國、德國隊同在A組。儘管NHL球員缺席，但中國男隊的實力仍遠遠遜於對手。

加拿大男冰目前世界排名第一，而中國男冰排在第32，雙方實力懸殊。毫無疑問，加拿大積累了豐富的冰球經驗，值得中國學習。最近十年，加中的冰球運動交流也越來越頻繁。

1月26日，中國男子冰球隊冬奧陣容出爐，共有25名運動員，他們都是第一次參加冬奧會。本土球員包括英如鏑、項旭東、韓鵬飛、鄢睿男、國家寧、鍾暐、陳梓蒙、張澤森等，而大多數都是華裔入籍球員，像葉勁光、王泰勒、福將、福帥、建安、駱嘉、韋瑞克、袁俊傑、劉傑、鄭恩來等等。從大名單來看，多位隊員與加拿大有「千絲萬縷」的聯繫，他們是英如鏑、鄭恩來、葉勁光、王泰勒、袁俊傑、劉傑、駱嘉，以及福將、福帥兄弟等。

英如鏑是著名導演英達的兒子，1998年8月生於北京。他3歲開始學習滑冰，9歲時被父母送到了冰球運動發達的美國芝加哥留學、生活。18歲時，他來到加拿大，加入安大略青年聯盟「多倫多愛國者隊」，打冰球職業賽。同時，他還代表北京隊、中國少年隊征戰國內外的重大賽事。2018年9月起，英如鏑代表崑崙鴻星奧瑞金冰球隊出戰絲路超級冰球聯賽，現如今的英如鏑入選中國男子冰球隊冬奧陣容。

為了提高中國冰球在冬奧會上的成績，追求更多突破，中國冰協也想了不少辦法，「歸化」球員便是其中之一。短時間內要想取得成效，歸化球員在各項運動中都屢見不鮮。

相比較其他項目，冰球歸化規則並不複雜。國際冰聯規定，如果該球員未代表本國參加過國際冰聯舉辦的任何賽事，只需履行「兩年政策」就可實現歸化──外籍球員在一個國家或地區參加比賽滿兩年後，他就可以代表該國或地區參加國際比賽。

混血兒鄭恩來於1997年在加拿大出生，其外婆鄭鳳榮是中國著名跳高運動員，新中國第一位打破世界紀錄的女運動員；他的外公段其炎是1959年首屆全運會男子跳高冠軍；他的媽媽段力也曾是跳高運動員，他的父親是德裔加拿大人，他的妹妹是田徑運動員鄭妮娜力。鄭恩來的原名叫Ty Schultz，最早的中文名叫鄭泰。不過，因為他與周總理的生日都是3月5日，外婆鄭鳳榮又十分崇拜周總理，就把他的名字改成了「鄭恩來」。

在這支冰球聯賽「國際縱隊」中，傷癒歸來的鄭恩來則被看作是「全村的希望」。（來源：澎湃新聞）

鄭鳳榮、段其炎前往加拿大幫女兒帶孩子，也接手培養體育世家的第三代。鄭恩來三歲就上了冰場，五歲在外公帶領下開始打冰球。鄭恩來13歲已能打加拿大西部青年冰球聯盟（WHL）冰球聯賽，夢想打入北美冰球聯盟，可在2017年參加訓練營時受傷。同年，在鄭鳳榮80歲那天，鄭恩來放棄加籍，入籍中國，效力中國冰球協會。如今，鄭恩來入選中國男子冰球隊冬奧陣容。

此外，崑崙鴻星萬科龍隊的隊長葉勁光也將出征北京冬奧，並擔任中國男子冰球隊隊長。他是冰球老將，出生於加拿大，父母都是中國人。由於他大學讀的是刑偵專業，也得到了「葉警官」的暱稱。

值得一提的是，此前成為NHL中國男冰第一人的宋安東無緣冬奧大名單。他在1997年生於北京，十歲到加拿大求學，加盟多倫多冰球俱樂部的「奧克維爾游騎兵隊」。2012年，他隨家人遷居美國，繼續打冰球。2015年6月，18歲的宋安東在NHL選秀大會上被紐約島人隊選中，成為該聯盟近百年歷史上的首位中國球員。

選秀成功後，宋安東受北京冬奧申委之邀，7月底作為申冬奧形象大使前往馬來西亞吉隆坡，現場見證了北京獲得2022年冬奧會舉辦權的歷史時刻，但目下遺憾無緣代表中國參加冬奧會。（《華人玩冰球體格不輸其他族裔，和20年前大相逕庭》之二）（孫博/作家、媒體人、加中筆會會長）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）