儘管冰球在中國仍屬於小眾運動，但其發展迅速，尤其是受到不斷擴展的中產階級的歡迎。北京申辦冬奧的成功，帶動了中國冰球運動的發展。隨著北京冬奧會的臨近，冰球在中國經歷井噴式的發展，日益受到人們的青睞。

在「雙奧之城」北京，註冊冰球人口已達6.7萬人，多塊冰場投入使用，有數百名成熟教練員，讓北京的冰球基礎躍居全國前列。首都參與冰球運動的學校和學生越來越多，每年各類青少年冰球比賽高達1000多場，賽事規模也不斷擴大。眼下，北京青少年冰球聯賽擁有256支隊伍，3600名小球員。

類似上海這樣的南方城市，最近十年也開始有不少人接受冰球運動，有一群冰娃和冰爸冰媽，在冰球場上已默默馳騁多年。

2008年，坐落在松江區的大學生滑冰中心落成，這是當時上海建成的第一個標準冰場，由此開啟了上海專業冰上運動之路。

僅僅是十多年的發展，現在上海已擁有了冰場13塊、室內滑雪場所34處、冰壺場地3個、共8條冰壺道，各類冰雪運動場地分佈於13個區、4所高校，全市共開展了短道速滑、花樣滑冰、冰球、速度滑冰、冰壺、雪車、滑雪等七個冰雪運動項目。

目前，上海常年堅持冰球訓練的青少年有2000人左右。上海市青少年冰球錦標賽作為應運而生的青少年IP賽事，從最初的寥寥幾支隊伍，到如今賽事秩序冊上，參賽隊伍的簡介篇幅已超過了40頁。

中國冰球運動的發展也吸引了NHL的關注，中央電視台多次轉播NHL比賽。而勁旅「多倫多楓葉隊」，也派員前往上海、北京開辦冰球訓練營。

大家也許記憶猶新，2016年9月，中國總理李克強訪加，與加拿大總理特魯多在蒙特利爾都穿著球衣，為華裔小冰球運動員比賽開球──也將中加冰球交流推向了高潮。

中國冰協北美中心主任、加中體育文化交流中心理事長韓進雯女士，也成為兩國冰球培訓、交流的「使者」。她是中國的「女排前輩」，早在1960年代，曾代表北京體育大學，參加著名的日本女排教練大松博文來華魔鬼訓練營。近40年前，她以交流學者身份抵達加拿大，學習運動生物力學。後來，一直定居多倫多，從事商務活動。

她在接受採訪時表示，加中體育文化交流中心以加中體育和文化交流為橋樑，以促進中國冰球事業發展為宗旨，開展冰球推廣、培訓轉訓等一系列活動。中心進行著兩個循環，一方面將加拿大的冰球文化傳遞到中國，一方面也為這項運動創造更大的參與、觀賞的人群，共同把冰球推到一個高峰。

為了大力促進中國冰球的發展，進一步向冰球強國加拿大學習先進經驗，為中國冰球更加專業化、國際化提供良好契機，中加體育文化交流中心受中國冰球協會委託，主辦了多次活動，加深了中加兩國冰球領域合作，使加拿大人更瞭解中國，促進雙邊體育人文交流，實現合作共贏。

2019年5月，為了備戰北京冬奧會冰球比賽，中國冰球協會在北京體育大學舉辦國際訓練營。中加體育文化交流中心也組隊前往北京參加，並進行友誼比賽，旨在切磋技術，提升中國國家集訓隊的水平。

加拿大女冰目前世界排名第二，而中國女冰排在第20名，兩國差距較大。2019年8月，多倫多奧林匹克冰球訓練和選拔營在約克大學舉行，來自深圳的29名女子球員、北美十多名華裔球員參加。本屆訓練營由中國冰球協會主辦，加拿大安大略省女子冰球協會、中國冰球協會北美中心承辦。其中，安省女子冰協是目前世界上唯一的女子冰球協會。

她們通過以賽代訓的方式進行訓練，期間還邀請約克大學營養學、心理學專家為隊員進行專業培訓。在訓練營相關人員的專業指導下，運動員們學習了完備的冰球理論知識，進一步提升冰球競技水平。開營儀式之後，來自深圳的運動員們與加拿大當地球員在冰球館進行了一場精彩的友誼賽對決，而有些加方球員曾代表加拿大參加過冬奧會。

2019年10月，安省女子冰協主席弗蘭•里德（Fran Rider）一行組團到北京訪向，參觀了冬奧設施、北京體育大學，並登上了長城。她是第一位入選國際冰球聯合會名人堂的女性，多屆冰球世錦賽的主席。她在1987年參與發起了非正式的女子冰球世錦賽，同時在招募隊伍方面做出了很大的貢獻。1998年，她也成為推動了女子冰球成為奧運項目的重要功臣。

2019 年的11月，中國國家女子U18（18歲以下）冰球隊，應安省女子冰協邀請，來到大多倫多地區展開三周的強化訓練，意在備戰2020年初在波蘭舉行的U18世界錦標賽。中國冰協北美中心承接此次轉訓任務，作為中國冰球協會的戰略合作夥伴，安省女子冰協為集訓隊提供教練和比賽等方面的支持。

年輕女隊員在球場上進行了密集的練習，並與安省女子冰協所屬的球隊進行了9場友誼賽。韓進雯表示，此次集訓讓中國小球員們對加拿大的冰球文化有了較深體會，冰場過招也讓兩國的年輕女孩們相互瞭解、建立起友誼。

最終，中國姑娘赴波蘭取得了5場4勝的好成績，奪得銅牌，這也是近年來中國女子U18隊伍在世錦賽上取得的最好成績。不可否認，賽前在加拿大的強化集訓，為運動員們的出色表現起到了重要作用。

加拿大冰娃鬧春迎冬奧

新冠疫情並未阻擋人們熱愛冰球的熱情和腳步。2022年的第一天，北京冬奧會倒計時30天臨近之際，加中體育文化交流中心、中國冰球協會北美中心攜手，在多倫多主辦了「一起向未來，迎北京冬奧」的青少年冰球友誼賽。

比賽在由華人球員組成的多倫多「未來之星」少年隊、非華人球員組成的多倫多「楓葉之星」少年隊之間激烈展開。參賽隊員的年齡均為10歲以下，他們蹬冰揮桿，向北京冬奧會和全球冬奧健兒表達祝福。

中國駐多倫多總領事韓濤受邀出席活動並為球賽開球，他說：「希望北京冬奧會進一步促進中加體育界交流，也希望參加此次友誼賽的小球員們將來有機會到訪中國，與中國青少年冰球愛好者切磋技藝，增進兩國人民的相互瞭解。」

1月16日，一場別開生面的「一起向未來，冰娃鬧春迎冬奧」湖面冰球交流活動在多倫多北部舉行，參賽小選手在公園內結冰的河面上展開了角逐。

交流活動間隙，冰娃們手提中國燈籠，齊聲高喊「迎北京冬奧，慶虎年新春」，向北京冬奧會和中國春節送去美好祝福。本次比賽由加中體育文化交流中心、中國冰球協會北美中心共同主辦，邀請當地華裔青少年冰球愛好者參加。

最近連續數日，加拿大的東部滴水成冰，但喜歡冰球運動的人熱血沸騰。1月22日，加中體育文化交流中心、中國冰球協會北美中心組織一群多倫多的華人孩子，來到著名景點尼亞加拉大瀑布。在北京冬奧主題曲《一起向未來》的旋律伴隨下，冰娃揮動手中的中國結、紅燈籠，熱切盼望虎年紅紅火火，並祝福北京冬奧會圓滿成功。

在結束採訪之際，加中體育文化交流中心理事長韓進雯強調，旅加華人與祖國同呼吸、共命運，全力支持北京舉辦一屆非凡的冬奧盛會，也期待通過北京冬奧會，讓冰球交流成為中加體育外交的亮點，把兩國人民的心拉得更近。

她說：「未來，我們還要繼續組織一系列的冰球交流活動，為中國冰球運動發展做出積極貢獻，為加中兩國體育文化交流發揮更大作用。」（《華人玩冰球體格不輸其他族裔，和20年前大相逕庭》之三，系列完）（孫博/作家、媒體人、加中筆會會長）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）