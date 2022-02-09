于北辰將軍上館長直播，館長說：「蔡英文讓國軍裝備有感升級，減少了非必要受傷的機率」，于將軍回以：「因為蔡英文是女生沒當兵，所以不會覺得老舊裝備是應該的。」

蔡英文真的比較注重國軍戰備嗎？數字會說話。

蔡英文任期五年九個月內，國軍的死亡意外事故有CM11型戰車墜溪、幻象2000失事、F-16撞山、空軍黑鷹直昇機失事、海軍陸戰隊膠艇翻覆、OH-58D戰搜直升機重落地、M41D戰車撞擊電線桿、F-5E戰機墜毀、F-16失聯、兩架F-5E戰機擦撞、F-16V失事，25位國軍將士因此殉職。

而馬英九八年任期，有眼鏡蛇直昇機失事、IDF雙座機失事、海軍S-70C直升機失事、F-5F雙人座戰機失事、海龍號潛艇艦長落海、T-34C教練機失事、王同義上校至法國接受幻象2000戰術訓練失事、T-34C教練機失事、F-5F雙座機與RF-5E單座機失事、空軍救護隊海鷗直升機失事、M60A3戰車爬上悍馬車、M60A3戰車撞上官兵、AT-3教練機墜毀、CM21裝甲車掉落湖中、AT-3教練機失事；30位國軍將士因此殉職。

蔡英文的任期是馬英九的72%，但國軍殉職人數已達馬政府的83.3%，可見「戰備」的妥善還不如馬英九時期。難道花大錢買新武器，而沒有好好的維護就叫作重視國軍？

于北辰將軍對國民黨有怨氣可以理解，投靠綠營也是人各有志，但國軍事故頻繁不批評蔡政府也就算了，如果還擦脂抹粉，會不會太過了？

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