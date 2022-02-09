美國Statista網站在2018年對全國企業做了一份統計報告：前500大企業的執行長（CEO）中，有高達30%都是印度裔； 尤其是高科技企業，譬如微軟、谷歌、推特等，執行長全是印度裔。

這個現象，十分值得咱們華人關注：難道印度裔真的比華裔更聰明、能力更強？從小就學習英文的印度人，比起華人來說，他們的英文說寫能力，相對的高明許多。因此，即令印度人的連珠炮英文帶著濃厚的印度腔，依然能讓多數美國人理解與接受。除了英文，印度裔同學的數學能力，似乎也比華人還要略勝一籌。

台灣在執政黨反中挺獨的大旗之下，教育界也力求政治正確，不但要縮小國文、文言文的授課時間，還企圖將台語、客語、原民語變國小國中高中必修。

最近還有新聞報導，有群台大學生要求校方將國文從必修課改為選修，他們認為從小學到高中所學習的「國文」已經足夠，無需再浪費時間來進修。許多公司負責人常抱怨大學畢業生的中文程度太差，連個基本的公文都寫不好，錯字白字連篇，慘不忍睹。如今如果再取消國文必修學分，大學畢業生的中文書寫能力不足，未來恐怕更形嚴重。

對岸的大學生，並非從小學就開始學英文，英文能力或許跟台灣差不多，但是他們的中文能力，可是遠勝於台灣的大學生。台灣的大學畢業生，未來中英文都輸給對岸，英文更落後印度、新加坡一大截，不知如何能與其他英語系國家競爭？

執政者除了努力爭取大學生對他們「抗中保台」的政治立場認同，把選票投給他們之外，是否曾經對他們競爭力嚴重不足的現象，感到一絲擔憂？

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