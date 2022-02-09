南韓5日春節假期後，3日出爐的6家民調公司對執政「民主黨」總統候選人李在明、反對黨「國民之力」候選人尹錫悅、「國民的黨」候選人安哲秀及「正義黨」候選人沈相奵所作的支持率顯示，5家民調均由尹錫悅拔得頭籌，遙遙領先其他3人。在在證明南韓人民對政黨輪替的殷切。

這種政治現實，也反映在最敏感的南韓媒體。5年來，一向支持文在寅政府，被譏諷為「政府下手人」的3家電視台KBS、MBC及SBS突然轉換跑道，紛紛報導李在明批評文在寅房地產政策失敗，讓文在寅每天被「後繼者」挨打，悶頭坐在青瓦台不是滋味。

尤其，近日來李在明的夫人金惠卿在先生擔任城南市長和京畿道知事期間，非法使喚7級公務員利用公款購買家用的菲力、生魚片及三明治等。KBS、MBC及SBS幾乎爭相一日一爆，不得不讓李在明一再低頭道歉。李在明不僅本身的大庄洞開發舞弊案纏身，還要應付太太的醜聞，拖累了他的民調支持率始終「冰凍」上不來。

李在明屋漏偏逢連夜雨。前些日子發生長子李東勳不僅涉嫌賭博與買春，又在自己網站上貼文輕蔑女性，遭到嚴厲批評事件，現在又經SBS等報導，李東勳類似「逃兵」，不去軍隊附近醫院治療腳疾，卻自行跑去父親李在明道知事轄區治療享受特權。

李在明一家人的醜聞，不僅拉開李在明與未來總統的距離，也讓文在寅失望。執政民主黨自己選出的文在寅政權繼承人居然「一籃子」裝滿爛蘋果，大選只剩20多天的情況下，也無法撤換李在明，硬著頭皮向前走。

文在寅執政末期民調支持率一直保持40%，文在寅勝過李在明的30%，自然文在寅有一種「優越感」。因此，文在寅不顧媒體的指責，還是「我行我素」。最明顯的例子是，近日，《東亞日報》獨家報導，文在寅夫婦選在韓國境內Omicron疫情1日確診人數高達3萬的嚴峻時刻，2人手牽手大搖大擺去中東3國訪問返國，不僅隨員多人染疫，不敢對外公開，夫人金正淑在埃及訪問期間獨自遊覽世界遺產金字塔。該報導抨擊，金正淑好像開好Bucket List（離世前想做的事），在文在寅任期內走遍世界各地名勝古蹟。

執政尾聲下，各種亂象叢生。首爾高等法院法官14人以集體辭職方式表達對文在寅之抗議。1名主任檢察官偵查對李在明的城南職業足球隊幣案拒絕上級指示「偷工減料」決然辭職。讓文在寅不僅顏面無光，甚至不知所措。

南韓選民透過此次大選為何如此熱切期望政黨輪替？又如何審判文在寅5年政績？這些嚴肅問題，年底，台灣九合一選舉時，台灣選民真應該睜開大眼好好效法。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※