台海局勢緊張、中國軍機持續擾台，全世界都認為兩岸此刻的關係十分敏感，但台灣人自己是怎麼想的呢？根據《天下雜誌》在1月中旬發布的美中台關係民調顯示，高達63.7%的受訪民眾表示，不擔心兩岸在未來一年內會發生戰爭。另有57.9%的民眾不認為中國大陸最終會武力統一台灣。也就是說，台灣民眾對於中國是否會武力犯台，普遍抱持著不擔心的樂觀態度。而且越年輕的世代，就越不擔心。

40歲以下的受訪民眾，在立場上更不擔心兩岸會開戰也更親美，更相信兩岸若真的開打，美國會出兵保台。面對兩岸未來的關係走向，40歲以上的台灣人還是保守贊成「維持現狀」，但在40歲以下的受訪民眾當中，「台灣獨立，但與大陸維持和平關係」這個選項的比例卻超越了「維持現狀」的比例。

先不論「台灣獨立，但與大陸維持和平關係」這個選項有多天方夜譚，因為如果這個選項可行，那兩岸也就不會有這麼緊張的關係。這是一個理想狀態，但要達成恐怕需要很多奇蹟。不過這確實顯示了台灣普遍年輕世代，對於兩岸關係的看法。在台灣長期自動或被動地關起門來，逐漸與國際脫節的同時，民眾對台海安全的危機感，也在當局者各種外宣轉內宣的操作中漸漸變得遲鈍。

選舉時，會跟民眾說境外勢力的入侵很可怕，對岸對台灣虎視眈眈；但選上後又會跟民眾說，有政府請安心，而且政府聯美抗中，所以大家絕對會很安全。於是原本可能還很擔心的民眾，就會更對現在的執政者深信不疑，並不斷靠攏。可是一股腦地往美國靠攏以對抗中國，對台灣真的是最好、最安全的選項嗎？不斷操弄統獨議題，激化兩岸衝突取得政治利益，難道真的不會擦槍走火嗎？

尤其疫情之下的全球晶片荒，讓原本只是默默很重要的台積電，一躍成為了全球矚目的檯面焦點，台積電、台積電的晶片和技術成為兵家必爭的戰略資源時，台灣的處境就更令人感到不安。美國商務部長雷蒙多2月3日接受CNBC採訪時即表示，美國對台灣與台積電的依賴已處於危險程度，而台灣的處境也確實脆弱。她認為要解決這個問題，美國必須拉高晶片產量，並指特斯拉努力改善晶片供應問題，她願意請教馬斯克。

當然，她的這番發言背後固然有其政治考量，比如希望美國國會盡快通過520億美元規模的晶片法案，以利在半導體領域和中國大陸競爭，並擴大當地投資(最大的受益者可能又是英特爾)，卻也顯示全世界都看壞兩岸關係，要拿台海緊張的情勢來做文章，認為台海隨時可能出狀況。台灣人自己真的還覺得一切都沒問題，放任政府一味地聯美抗中，真的不會有任何問題嗎？（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※