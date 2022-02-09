外交部長吳釗燮近來頻頻接受外媒專訪。外媒願意專訪吳部長，雖然是駐外館處與部內國際傳播司共同運作的結果，但也顯示外媒對台灣感到興趣。這原本是向國際友人介紹台灣進步實況，藉以優化我國國際形象；同時表達台灣樂意加強與當地政府及人民交流往來，提升雙邊實質關係的大好機會。

可是吳部長在專訪中一再強調中共對台灣充滿敵意，以軍事行動威脅台灣，並嚴厲批評北京近來加強控管新疆、西藏、香港等地，國際社會不應忘記中共種種涉及種族滅絕、違反人道的罪行。

吳釗燮是外交部長，主要職責在維護國家利益，贏得他國政府及人民的好感及尊敬。吳部長不是陸委會主委，更不是國防部長。不應該將發言重點放在兩岸關係，尤其是公然譴責大陸，只會加深兩岸敵對意識，完全無助於兩岸和平。

在外國媒體上公然強調中共對台灣充滿敵意，反而凸顯吳部長本身對大陸充滿敵意。吳部長強調大陸對台灣的威脅，是想博取其他國家的同情，還是寄望其他國家對台灣直接伸出援手呢？

其次，吳部長在專訪中指稱，如果中共犯台，我們有自我防衛的決心與準備，也對美國「台灣關係法」的承諾有信心，美國將會持續提供我國防禦性武器、軍事訓練及高層情報交流，有助於強化台灣防備能力。

此番言論顯示台灣雖有自我防衛的意志，但是能力不足，極度依賴美國。國際政治極為現實又無情，吳部長的發言既不可能得到其他國家正面回應直接干預兩岸事務，反而暴露自身的弱點。尤其明白表示寄望美國的援助，更大大地損傷我國國家顏面。

吳部長今後應該回歸外交本業，利用機會宣揚我國崇尚民主自由與追求和平的理念，而不是一再越俎代庖，並發出不當言論。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※