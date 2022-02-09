2016年政黨輪替後，出生人數每況愈下，民眾更沒有信心養兒育女。有網友認為，少子化是全球趨勢，無可逆轉，與蔡政府的施政無關。

但事實是，少子化當然可以逆轉，馬英九任內就成功逆轉。

表一可以看出，陳水扁總統任內，出生人數連年下滑；馬英九總統任內，雖2010年新生兒驟降，2011隨即回穩，2012龍年再創高峰，2013雖是蛇年，也還有不錯的成績，之後都保持在2008年以上的水準。

2010年的低出生率，除了因為是虎年，還加上2009年是台灣受金融海嘯最嚴重的一年，民眾收入受到衝擊，自然會延後十個月（懷孕的時間），而反映在出生數上。

而蔡英文總統上任後，出生人數又跟扁政府一樣連年下滑，2021年與2016年相比，大幅減少26%。為什麼馬英九可以逆轉少子化趨勢，而蔡英文不行？

影響生育率的因素很多，但那些馬、蔡都做得到（或都做不到）的因素，就不能用來解釋兩位總統任內出生人數的差異。生育津貼、孕嬰假、公共托育、高房價、低薪資……這些因素在馬、蔡任內是大同小異。

兩位總統施政的差別，除了筆者曾在《少子化，是對民進黨的不信任投票》一文提到的，蔡政府讓不同產業間的貧富差距擴大外，最大的關鍵還是，和平、和平、和平！

和平是最好的催生劑。

歷史上有所謂「戰後嬰兒潮」，戰爭打完了，和平有保障了，父母自然就開始忙著生小孩了；反過來講，如果戰雲密布，朝不保夕，一般來說也不會希望孩子來世間受苦。

對未來有希望、有把握，就比較敢生小孩，這是天下父母心。縱使民進黨現在喜歡稱讚自己的經濟數字，什麼基本工資調多少，股市漲到哪裡，但從出生人數年年減少就可以知道，民進黨執政，年輕夫妻對未來的希望是越來越小。

網友可能會質疑，如果年輕人因為民進黨執政而感到沒希望，怎麼還會支持民進黨，筆者是不是在唬爛騙稿費？

孔子說：「及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥」。沒有小孩時，發生車禍時可能會拿著球棒下車理論；但成家立業後載著妻子兒女出門，出車禍反而會息事寧人。同樣的道理，還沒生小孩的年輕人，傾向支持抗中、仇中的民進黨；而民進黨上台之後果然抗中仇中，兩岸幾乎擦槍走火，於是年輕人更不敢生小孩，繼續支持民進黨。

少子化助長了仇中，仇中加劇了少子化，形成惡性循環。美國智庫布魯金斯去年5月在台灣民調，57.6%的受訪者擔心台海會爆發戰爭，這種「擔心」當然會影響到生育。而還沒有小孩的年輕族群，可能寧願擔負這種不安全感，也不要向要對岸低頭。

簡言之，人生中會有一些時刻，覺得追求和平很「孬」。

年輕族群為了「抗中保台」，寧願不生小孩也要支持民進黨，但照現在少子化的趨勢，未來台灣的人口結構，不用老共打，自己就撐不下去了。少子化保證了台灣「終極被統一」的結局，這是年輕朋友們想看到的嗎？（作者為政治幕僚）

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