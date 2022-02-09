大陸日前開放數字人民幣應用程式下載，反映資訊科技是一種方法而非目標，應用可能有不同發展，啟發了財富管理與監控、貨幣流通或戰爭的議題，也透出兩岸可發展新關係的一線微光。

數字人民幣的主要技術之一區塊鏈，原始目標是要「去中心化」即脫離國家化、交易私密化；數字人民幣卻等同現金法幣，採「可控匿名」制，亦即使用者以為是匿名，實際上所有交易均是實名，達成「全中心化」。

所有資訊技術不論開發者的宣示是什麼，永遠都存在正反應用，不因任何國家或產品而異。 數字人民幣同時整合了支付機制，可以直接消費，不像其他數位貨幣在特定平台上操作，中央政府得以監視所有的交易、轉帳，進一步可以全面管控個人財富。

大陸強調此機制可反洗錢、反毒品、反跨境賭博，甚至人民萬一被詐騙，也可經由政府向「犯罪者」取回。事實上，如比特幣等確實長期存在成為犯罪工具的問題。此機制的反面是，如果政府失信，或突然決定誰是「犯罪者」，則國民財富可一秒間完全變成公有。這種災難曾在蘇聯、毛澤東時代的大陸發生過了，只是以前若有實體貨幣或外國貨幣，還可以藏錢，數字人民幣後則無所遁形了。

《國富論》經過200餘年驗證，證實國家必須經由自由化、私有化、因民先富而國可富；對人民的拔毛政策，只會造成國貧民困。因此任何有現代知識的國家，應不敢輕易將人民財富充公。但《國富論》也指出，自由並非放任，如果有不當壟斷，會造成貧富不均，也已在全球產生。

衡諸螞蟻金服事件的正反評論，數字人民幣未來無疑會在財富管理上產生更大作用，將是人類重大的實驗。

有些評論認為，數字人民幣是為了和美元競爭國際上的主導地位，是貨幣戰爭的一種。不過，數字人民幣主要立足於國內支付系統，本身設計和應用的方向，並不包括取代美元的儲備貨幣和國際上支付貨幣的地位。這種言論，就現況言，只是大陸與國外鷹派的互相叫陣渲染而已。

數字人民幣對提高人民幣的跨境使用，會有一定程度的幫助。但人民幣國際化的可能性，更多的是取決於體制、政策上的選擇，其進度應與大陸自稱的「改革開放」、實質即為由訓政向憲政的進展成正比，而不是取決於技術上的因素。

過去70年台灣與大陸一直合作分擔改革先導實驗者與擴大實施者的角色，既然是實驗，就有可能發現正反效果，從而發揚優點、減少弱點。以上各種財經問題，台灣在上世紀末已發現，並動員全國人才準備「亞太營運中心」作為解決的方案，惜因故腰斬，但仍存在作為實驗以上議題的能量。

執政黨代黨綱《台灣前途決議文》的結論為：「台中雙方……應從經濟創造共生共榮、互信互利的美好前景。」現在又有一個機會可從實驗數位貨幣流通，而實現政黨理想開一扇窗？或為鞏固個人利益而再無視封閉呢？

（作者為大學退休教師）