北京冬奧盛大舉行，反映大陸的科技應用力與管理執行力高度發展，同時反映網路監控能力上了一個新的台階。然而，官方在網路世界的管控能力大躍進的同時，網路上的自由與自主空間卻大大縮小。一進一退之間，中共牢牢把握在網路世界的國家中的主導權與主控力，民間信息傳播與言論表達的自由度卻萎縮了。

拜新冠病毒蔓延之助，大陸政府的網絡與通訊監控能力大大提升，達到目前世界最先進、最成熟的水平。對中國政府而言，經過這些年信息科技的快速進步與維安應用的多方操作，特別是經過兩年來在防疫監控設施與能量上的躍進式成長，這次對北京奧運方方面面的監控根本是小菜一碟。

事實上，官方藉手機移動監控人民，有如布下一張天羅地網，人基本上已成透明人，時時、處處、事事幾乎無所逃遁。全大陸布下5億多個攝像頭，遍布大街小巷，配合人臉辨識系統的運用，可以即時找出當局想找的人，掌握其行蹤，若有監控維穩必要，效率更高。

至於利用手機和各信號塔之間的轉移，掌握特定對象行蹤、通話、信息和支付寶、微信等付款紀錄，大數據監控的威力更到滴水不漏程度；而且，監控軟件不一定要內置在手機中，只要資訊上傳伺服器即可搜集訊息，就可讓人工智能自動抓出必要資訊做監控之用。從「鋼琴王子」李雲迪到貪腐官員大大小小的案例，都可看到網路科技和手機、政府大數據的運用已到天羅地網的程度。

兩年來基於防控疫情的需要與獲致的進步，種種得到增強的監控手段已被來管控其他風險，包括犯罪、污染以及有礙「維穩」的政治力量。《紐約時報》一篇專欄稱中共手上握有「一個有力的技術威權主義工具」。監控手段的基礎是健康碼。地方當局與科技公司合作，根據地理位置、旅行史、核酸檢測結果和其他健康數據生成用戶的檔案。健康碼的顏色包括綠色、黃色或紅色，它決定了持有者是否可以進入建築物或公共場所。

健康碼由大批地方官員強制推行，他們擁有對民眾採取隔離措施，或是限制其行動的權力。由於必須在境內徹底消滅病毒的目標不打折扣，所有監控手段變成有了高度正當性，多數人民都願犧牲一些權利來換取個人和集體的安全。至於監控事項和範圍的擴大，由於完全不透明，而且有國家安全法、網絡安全法和數據安全法等法律授權的依據，所以官方更是無所禁忌。在大流行之前，官方已大量使用手機位置數據來追蹤民眾動向與足跡，如今這種監控技術更嚴密、應用更廣泛。

在此同時，大陸的網絡監管變得更加嚴苛。大陸網信辦近年來不定期開展的以「清朗」為名的網絡專項整治，去年5月，大陸國務院新聞辦公布8個專項行動，網信辦還對財經類自媒體、「網絡炫富」等開啟了專項整治，廣電總局則在10月對短視頻進行專項治理。微博、短視頻、豆瓣等各平台帳號被移除數十萬個，清除內容超過數百萬條。連以科普視頻為主的自媒體「回形針PaperClip」、社科類科普自媒體「大象公會」都不能倖免而遭封禁。

網路世界的國進民退趨向，適足以反映大陸當前公權力高張而民權低落的情狀，這對言論自由的發展卻是十分不利的。

（作者為資深媒體人）