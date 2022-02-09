日本福島核食疑慮是台灣全民共識！福島發生核災事故令人遺憾，但核災畢竟是核災，福島食品受到核汙染的疑慮，導致台灣人擔憂健康安全受創，終究是避不開的問題。但即使如此，台灣人仍發揮「人溺己溺、人飢己飢」的精神，有情有義的挺日本，從當初的踴躍捐款，到如今進口日本福島食品。

國民黨決定全力把關，不讓核食進入校園，至少避免讓孩子吃到。可見民眾疑慮之深。政府實應說明，從福島進口的農漁特產究竟有多大的不可替代性，而非得從福島5縣市進口不行？因為按常理來看，要進口福島的食品與農漁特產，應該是這些食品或農漁特產是全日本其他地方都沒有，只有福島才有，這樣台灣進口才有意義。否則台灣直接從日本其他也有這些農漁特產的地方進口即可，為什麼非得從有核汙染疑慮的福島進口，讓台灣人吃得這麼恐慌、擔憂，犧牲台灣人的飲食安全呢？

台灣每年進口日本農漁特產並不會因為開放福島食品而增加，因此既然要挺日本福島，那就進口福島才有的特產即可，日本其他地方也有而台灣也有進口的就無需改變。台灣只進口福島才有的產品，在核汙染的檢測上就只需針對福島進口產品，毋需大費周章的檢測所有日本產品，檢測便更快速簡易也更周全，人力負擔也比較輕，台灣人也才能吃得安心。

尤其，以台灣現有的輻射檢測能量，全台灣由北到南只有新北、台中、高雄3個地方有檢測設備，一旦開放福島食品後進行全面檢測，所耗去的大量人力與時間成本將不容小覷；最關鍵的是，這樣緊繃壓縮的檢測，究竟能否真正落實檢測的品質，還是會淪於「過場」的應付性檢測，更嚷全台消費者憂心不已。

顯而易見，台灣進口日本福島的食品與農漁特產，並沒有任何經貿上的價值，也沒有任何民生需求上的意義，畢竟食物掉到地上都會擔心有細菌不敢食用了，更何況是有核汙染疑慮的食物。而政府宣揚的加入CPTPP更只是一場大內宣的說詞，沒有任何接軌國際的實質意義，難道吃核食是國際潮流，必須跟上？因此，台灣進口日本福島食品是純粹因為福島發生憾事，台灣人的情義相挺，所以政府應該只開放福島才有的特產進口，讓台灣人挺福島食品挺得安心、挺得合理、挺得沒有後顧之憂。

國際外交固然是政府相當重視的施政方向，但莫忘人民心心念念的是全家人每天的飲食是否健康安全？台灣各地穿梭在超市和傳統市場的婆婆媽媽們，相信她們念茲在茲的也是家人會不會吃到核汙染的食物，而非犧牲家人健康去成就對日本福島的情義相挺。

台灣人支持台日友好，也絕對同情福島核災，更支持政府發展外交，但期望日本政府也能將心比心，從消費者、從台灣人民的立場出發、考慮，你敢進口核食，我情義相挺，你豈能讓我食不安心？

（作者為自由撰稿者）