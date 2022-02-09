「中國可以平視世界」，這平視，不該只是政經實力的抗衡，最終，更該是歷史詮釋的抗衡。

歷史詮釋所以重要，是因人與文化都是時空的連續體，它不只從過往流淌到現代，更因如何詮釋過往就決定了未來。過去五百年來的世界史，其實是一部西方強者眼中的歷史，你接納了他的歷史詮釋，自然以他的價值為依歸，有此前提，就談不上平視。

談平視，得有站在自己基點的歷史詮釋。歷史詮釋牽涉「史料」與「史觀」。史料是基礎，講究的是就事論事。十九世紀時為強調中國只是個「派生文明」，凡中國事物，西方都強調它是西來的，而日本為侵華，也標舉了「堯舜禹湯抹煞說」，強調周之前都是傳說時期，中國文明並沒有中國人所說的那麼悠久；但之後的殷墟考古，則讓中國的信史至少推至了商代，其後更多的證據也印證了中國文明的史前發展，上述的論調自然消失，這就是史料的力量。

史料之外是史觀，史觀是對史料邏輯串連的角度。史料的保存總有限，因此允許了不同人對事物不同的論理串連，而人都有自己的立場，所以儘管尊重史料是必要的基點，但同一史料有時也可以出現彼此相悖的詮釋。

而在此，談平視，不只要有站在自己基點的史觀詮釋，這詮釋還須能抗衡西方。能抗衡，一個是強調站在中國立場的詮釋。例如，能有更多鴉片毒害中國人的闡述，也就能讓英國之對香港不敢就以文明的指導者自居。

然而，強調中國立場固為必須，真要打破「西方即世界」的史觀，則還須有不同於西方的世界史基點。否則，中國的崛起固是對西方歷史宰制的撥反，卻也只是在西方單極外，再立出歷史詮釋的另一極，並無以真正體現出不同於西方強權的世界意義。亦即在此，中國談世界必須是更全球的觀點，世界史必須因中國的崛起更還原為真正的世界史。

五百年來談世界常只是西方人眼中的世界，但真實的世界卻是由大小不等的許多文化體形成的，中國崛起既強調「人類命運共同體」，個別來說，就須尊重每個文化的歷史發展與詮釋；整體而言，則要強調，就因多元的歷史發展才形成人類文明的豐富性，而這豐富性正是使人類能永續生存的關鍵。換句話說，平視不只須存在於中國與西方之間，平視也須存在於中國與其他的文化體之間。

有此基點，儘管對歷史的詮釋不同，彼此間就不再只是個零和遊戲，而多少能「各美其美、美人之美、美美與共」，天下大同也不必然就是純粹的幻想。如此，中國的崛起才能得道多助，不致重覆歷史中大國崛起的起落興衰乃至弱肉強食，「修昔底德陷阱」也就不必然會是歷史定論。

而說「美美與共」，世界史的詮釋固當如此，大國崛起後處理自己本國歷史也可以有此開闊的氣象與胸襟。中國是以漢族為主、多民族共構而成的國家，談歷史，原有族群不同的角度，在漢人，蚩尤是妖孽，他卻被苗人奉為祖先，楓葉更因其血而染紅，而中國文化的浪漫原多出於南方，缺它，就失掉動人的一塊。以此，重新用更寬廣的態度看待黃帝與蚩尤，不僅更符合史實，也能營造更好的未來。

族群之間如此，兩岸之間何嘗不然。敗退來台者的歷史記憶與取得中原的歷史記憶自然不同，但對當事人來講，都是生命的真實，在此前提下，能予以尊重，求同存異，往後也就真能成其大，談兩岸的心靈契合，這其實是個關鍵。

總之，歷史詮釋是個大議題，但人既活在歷史中，這問題就無以迴避，而面對西方的強勢，歷史詮釋固不免以「撥反」為核心，但這核心則須以尊重史料、平視不同文化體的史觀為前提，如此，中國崛起的意義才真能超越西方文明過去的角色。

（作者為文化學者）