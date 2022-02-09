衛福部長陳時中雖被綠營視為參選台北市長最強棒，一直沒表態是否參選，直到接受綠媒專訪時才鬆口不排斥，強調現在以防疫為重，看到隧道曙光才會離開。陳時中政治性格強烈，他的隧道曙光絕不會是疫情考量，說穿了就是蔡英文總統的關愛眼神。

年底台北市長選戰，藍白人選大致底定，國民黨立委蔣萬安與台北市副市長黃珊珊已蓄勢待發。蔣萬安目前人氣雖高，卻有蔣家包袱，反倒是黃珊珊穩紮穩打，聲勢有上揚跡象，兩人票源重疊性高，最開心的是綠營參選人。這也使得陳時中在同溫層受訪心情大好，狐狸尾巴情不自禁就露出來。

綠營內部早就盛傳，陳時中對參選台北市長意願相當高，外界點名他是活棋，除了台北市，也可以選新北或桃園市長，其實只是煙幕彈。參選台北市長對陳時中來說，不論是競選策略或籌募競選經費都最順手，加上藍白合毫無機會，鷸蚌相爭坐收漁翁之利，大大增加勝選機率。

陳時中防疫沒心、政治算盤倒打得精，嘴巴說不會「吃碗內看碗外」，心裡想的是民進黨內部不乏躍躍欲試者，避免「食緊弄破碗」是上上策，尤其擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，每天防疫記者會是絕佳曝光機會，說什麼也不會輕易走下防疫神壇、放棄表演舞台。

站在防疫制高點，陳時中挾龐大行政資源，對桃園及高雄疫情輕描淡寫，碰上雙北就放大指指點點，不斷累積競選資本，就等著身兼民進黨選對會召集人蔡總統欽點，黨內競爭者誰與爭鋒？屆時集光環於一身吹起號角，這就是陳時中期待的隧道曙光！只是以他荒腔走板的防疫成績，這道曙光會不會乍現即滅？