7日上午國民黨新春團拜，國民黨主席朱立倫除了希望國民黨要團結之外，還主張「反對一國兩制」。此語一出，台灣統派嘩然，大陸的網友也同聲憤慨。

作為始終如一的台灣統派老人，只問朱立倫一句，不要一國兩制，反對一國兩制，那你要什麼？

朱立倫從政經歷豐富，難道沒有洞悉汪洋跟洪秀柱的對話嗎？他們對話的結論就是，台灣快來談「民主協商」吧。汪洋所提的民主協商就是2019年1月2日「習五條」中首先提及，現在已經成了北京的定調，朱立倫難道絲毫沒察覺嗎？

再看不久前，海協會副會長孫亞夫在接受採訪時強調，大陸的中央在2022年會有大變局，對台將有新決策、新判斷。台灣的問題是不會拖的，這是全民的意志的展現。

這些話的背後，我個人覺得台灣是無從逃避，是必須面對的。朱立倫作為一個國民黨的領導人，現在幾乎已跟民進黨越靠越近了，民進黨搞台獨，朱立倫搞獨台，已經喪失歷史定位，這才朱立倫最近的聲量越來越低的原因。我們呼籲國民黨醒醒，我們更要大聲的呼籲，朱立倫要先醒過來。

容我再說一句話，在不久之前，國台辦的副主任劉軍川也強調，台灣統一後，經費可以用之於民生建設。這句話的含義是我們要聽進去的。那就是大陸已要在2022或2024年，一定要解決台灣的問題，國民黨的「朱立倫們」，你們能逃避嗎？逃避只會跟民進黨一樣把台灣「葬送」。

我也在這裡大聲的呼籲，「張亞中們」起來吧，「高安國們」起來吧，我們趕快要面對「民主協商」，我們要提出一個口號，那就是「親中保台」，或者「親中富台」，或者「回中富台」，唯有如此台灣才有救。我不知道這樣的沉痛的呼喊，台灣的「張亞中們」、「高安國們」，聽到了嗎？

已經迫在眉睫了，時間不在台灣的這邊了。今天民進黨宣佈核食可以順利進口台灣，台灣人民的食安已被出賣。但是反獨促統的政黨們，「統一促進黨」、「台灣中國共產黨」、「新黨」，快快組織成一個大團隊，一起到大陸促成中華民族的「民主協商」吧，讓我們台灣與大陸共同做個全世界最幸福、最驕傲的中國人吧。(作者為前立法委員)

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