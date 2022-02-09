這個春節，大家過得有點忐忑，傳播力強大的Omicron病毒株在本土一波波散播開來，很可能趁著民眾過年團聚或出遊而爆發嚴重的疫情。但截至目前為止，疫情擴散有限，和世界各國確診數狂飆的狀況完全不同。如果到本月底仍無大型爆發，就可以判定我們成功度過危機。

最大功臣民眾自主防疫

1月Omicron疫情從機場及高雄港傳出，目前只算是一次小爆發，本土新增確診最多是1月22日的82人，接下來逐漸減少，近來確診數都是10幾、20幾例，還大部分是已在匡列隔離中。和美國每日新增數十至數百萬例，日本從幾百人跳到超過10萬例，香港也瀕臨失控相比，台灣的表現真的很好。

也因此，台灣的防疫成果又得到了國際肯定，日經亞洲的COVID-19復甦指數把台灣列為全球第一；彭博的防疫韌性排行，台灣曾因為緊縮國際航班，從前段班落入墊後的47名，但近來名次不斷拉升，如今已跳到第8名。和各國相比，台灣的防疫成就在於：以清零為目標，邊境從嚴管理，但避免過嚴的封城措施。兩年多來，確診和死亡人數與其他國家比低很多，人民的生活也能盡量維持常態。平心而論，最大的功臣是積極配合防疫的全體民眾，指揮中心的政策遲緩又漏洞百出，是靠著嚴守防疫措施的民眾才補了破網。

去年5月台灣曾經疫情大爆發，當時指揮中心壓制篩檢，入境不普篩，民眾要符合很嚴格的條件才能篩，疫苗政策又荒腔走板，對外採購不足，對內護航高端。以至於5月大爆發時，台灣手頭上只有數十萬劑疫苗，而篩檢和醫療量能都沒預備起來，根本無力負荷，很多人是在無人知曉下猝死，救護車滿城繞，病患送不進醫院。即使在面對病毒簡直是手無寸鐵的情況下，民眾仍很努力地遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手、少出門、避免群聚，最後成功壓制住了疫情。5月時最高1天新增721人，接著人數逐漸下降，9月之後就是一連串的掛零。疫情的改善，當然也因為美、日和鴻海、台積電、慈濟等捐贈疫苗，算是替指揮中心補漏洞。

和去年相比，現在的情況顯然好了太多。第一，Omicron的重症和致死率比武漢、Alpha和Delta株都低很多，至今的3例中重症根本沒住進加護病房。第二，指揮中心改正了錯誤，實施入境普篩、社區篩檢及開放家用快篩，也強化篩檢量能及採購相關藥物。第三，台灣疫苗接種已相當普遍，第1劑打了人口8成，第2劑近7成5，最近狂打的追加劑也達1/4。只是75歲以上的老人接種率還是不夠，第1劑只有73%，第2劑約67%，等於1/3沒有完整保護，這部分應該盡快補上。

避免染疫的可能後遺症

台灣不只比去年有了更好更完善的防護，最重要的是，絕大部分民眾都能持續遵守各項規定，讓病毒無論是去年還是現在，都在傳播時漸漸被一道又一道的個人防線擋下。去年彰化的萬人血清抗體檢驗顯示，社區陽性盛行率是0.083%，那時驗血的對象是疫情區的第一線曝露者；日前指揮中心公布去年4至7月對捐血中心的血液抽樣檢驗結果，陽性率是0.02%。整體而言可以看出，台灣社區相當安全，並沒有之前擔憂的大量隱藏病例。

陳時中自詡台灣封城指數最鬆、日子最正常，確診比率和確診死亡卻非常低，是防疫的「台灣模式」。他的話不錯，但台灣若不是海島，若不是民眾努力配合，是絕對無法達成的。切實做好防疫措施的民眾，重要性絕不亞於耗費大量資金與科技資源的疫苗和藥物。大家千萬不要輕忽自己的力量，一個人也許渺小，但病毒是會傳出去還是被擋下，靠的就是每個人有沒有把自己的防線守好。大家一面守住個人防線，一面加緊接種疫苗，台灣和Omicron賽跑就能保持領先。

眼前這波疫情尚未過去，政府和人民都不可以鬆懈，許多國家改採「與病毒共存策略」，或出於人民拒絕戴口罩、不願注射疫苗的文化因素，或境管失敗，嚴格封城代價太大，而變種病毒的重症與死亡率甚低，權衡代價不得不然，台灣沒有這些問題，不需要跟隨西方國家思維，能清零就堅持清零，才能避免染疫的可能後遺症。