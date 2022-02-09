春節是中國人最重要的傳統節慶，遊子無不想盡辦法回家團聚，因而出現號稱地表最大規模人類移動的「春運」，除夕守歲象徵全家人一起度過平安幸福的一年，央視自1983年開始以「春晚」陪伴民眾除夕團圓、守歲、話家常，將近40年一直高居收視之首，2022年高達12.96億人觀看。

藝人進軍大陸的敲門磚

春晚正式名稱是《中央廣播電視總台春節聯歡晚會》，不但在大陸受歡迎，2012年金氏世界紀錄認證，為世界收視率最高的電視節目，今年更有全球170個國家和地區有650家媒體直播報導，新媒體端觸及71.33億人次，春晚魅力可見一斑。

收視率伴隨著話題，傳統藝術表演者、當紅流行歌手的精心演出往往引起討論，2022年傳統舞蹈「只此青綠」演出，網友一片「美哭了」、「驚呆了」，一個「青綠腰」動作，吸引無數網友競相模仿，上傳社群媒體，引發熱議。台灣受限兩岸關係敏感，報導不多；反而媒體聚焦在台灣藝人受邀表演、字幕如何介紹，如何呈現兩岸關係等政治性話題。

今年央視春晚邀請5位台灣藝人蕭敬騰、張韶涵、楊宗緯、陳妍希、李立群登台表演，蕭敬騰受訪時，一席「相信有很多在台灣的朋友，都很想念自己的家鄉，所以如果聽到這首歌，有機會一定要回來自己的家看一看」的即興訪談，讓親綠網民玻璃心，拿他阿美族身分大做文章，台灣輿論瞬間炸鍋。

台灣藝人最早登上春晚是1987年的費翔，獲邀最多次的是周杰倫6次，其次是魔術師劉謙5次，再其次王力宏、張韶涵、林志炫、費翔各是4次，蕭敬騰和庾澄慶則是3次。王傑、蔡依林、SHE、歐陽娜娜……，台灣藝人登上春晚走紅中國大陸成為複製成功的模式。

1992、1993兩年堪稱台灣藝人春晚顛峰，台灣當紅偶像團體小虎隊、張雨生、庾澄慶等小燕家族成員登陸試水溫，演出一鳴驚人，深受大陸觀眾歡迎。後來甚至開設海外三地現場聯播，納入更多華人歌手，為收視率再壯聲勢，這是魚幫水、水幫魚的多贏模式。

從名與利的角度看，藝人如想迅速拓展大陸的消費市場，春晚無疑是最佳敲門磚。周杰倫常年榮登中國富比士名人榜，不是沒有原因。不過媒體影響力是雙面刃，龐大商機的另一面是台灣畏懼統戰的風險，因此受傷的藝人不少。

台灣藝人溫暖大陸民心

「少話一哥」蕭敬騰多話一句「回家」，親綠人士大加撻伐，不肯放過他！其實，1983年央視春晚首播，便邀請台灣演員林麗芳上台表演詩詞朗誦「每逢佳節倍思親」，林麗芳6歲就隨父親到上海定居，受邀春晚演出也很自然，對中共而言，透過春晚向台灣統戰固然一以貫之，但也是最沒有統戰味道，自自然然把兩岸人民「除夕、回家、團圓、同歡」融合在一起的場域。

相較於2020年歐陽娜娜在央視的「十一國慶」晚會上高唱〈我的祖國〉所引發的爭議，春晚屬於文化與生活層次的演出，統戰味其實最低，蕭敬騰抒發鄉愁並不突兀，卻仍然在台灣引起爭議。

有媒體觀察歷來央視春晚對於台灣藝人出場，搭配字幕有3種方式：台灣、不上字幕、中國台灣，2001年以前多以「台灣」標示，之後多以「中國台灣」標示，但2007-2013、2015未標示，偶爾以主持人口頭介紹來自台灣、不上字幕方式呈現。

馬英九執政時期，央視有自主空間，「中國台灣」字眼可以用，也可以不用，蔡英文執政時期就必須嚴謹的使用「中國台灣」，箇中原因不難理解。

可以這麼說，春晚可以營造兩岸同歡慶的氣氛，符合中共總書記習近平兩岸人民心靈契合、「以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」原則，在習近平較具開放性的兩岸關係方針下，台灣藝人表演空間應該比較大，不必然要呈現統戰意味，好比馬英九執政時期，央視對台灣藝人的介紹比較有自主空間。

全球疫情依然嚴峻，國際情勢持續緊張，美中台大三角關係糾結難解，幸好兩岸之間還有春晚的連結，讓台灣藝人可以溫暖大陸民心，以後台灣藝人上春晚學著聰明點。