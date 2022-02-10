關於憲法草案，該組舉行過4次會議，對於修改憲草原則，最大的變更是國民大會由有形變為無形。認為有形國大發生一個問題，即在閉會期間，如有常設機關便妨礙立法院。

根據孫中山遺教，四權的行使，屬於全體選民，由於地方自治不健全，選民直接選舉非常困難，所以規定在未能舉行總投票前，由地方議會、中央議會代行選舉權，至於罷免、創制、複決權，也用同樣的辦法。立法委員由選民直接選舉，職權相當民主國家下議院。行政院長由總統提請立法院同意後任命之，對立法院負責，相當於內閣制。

這樣，總統便成為國家虛位元首了，顯然是針對蔣介石而來。

憲草原則關於地方制度，省為地方自治最高單位，省長民選，省得制定省憲。這是為了解決中共的解放區問題，保障其地盤。

此一憲草原則之協議，認定國民大會為選民團體，不必集會，採用英國式之責任內閣制，並主張省得制省憲。前二者為張君勱（民盟）等所提議，中共所贊同；後者則為中共自為地步之主張。實際則為架空蔣介石的權力及承認中共的解放區。

國民大會的問題，是這次政協會議中爭論最大的，直至1月31日下午一時，始獲各方協議，會議乃告結束。這是國民黨在其他黨派的逼脅下，屢作讓步之故。而是希望國民大會能夠順利開成，並使共軍改編為國軍，此乃讓步之代價也。但以後共軍既未接受改編，中共亦拒絕參加國大。

政治協商會議所決議的各案，從文字上來看，似為戰後中國繪出一幅美好的「和平統一」的建國藍圖，各方亦寄予肯定和期望。例如與會的無黨派代表邵從恩說：「倘吾人本於會議能決定和平建國方案，促成團結統一，則此次戰爭，乃可謂為和平統一而戰。」

國方政協代表孫科說：中國八年抗戰，始贏得今日的勝利，經過長期協商，始贏得今日的和平統一，可以說是無數先烈的鮮血，和舉國同胞無數的生命財產，所換來的結晶。

中共認為政協的決議，是他們「偉大的勝利」，其中央通告各地區黨委及軍政首長說：

由於這些決議的成立及其實施，國民黨一黨獨裁制度即開始破壞，在全國範圍內開始了國家民主化。這就將鞏固國內和平，使我們黨及我黨所創立的軍隊和解放區，走上合法化。這是中國民主革命一次偉大的勝利。

周恩來認為：政協就是黨派會議，它承認了聯合政府。照政協的決議改組的政府，就是聯合政府。正是實現了毛澤東《論聯合政府》的路線。

周也向馬歇爾轉達毛澤東對馬的謝意，感謝馬為促進停止內戰所做的努力。表示中共願意和美國合作，學習美國的民主和科學，要使中國能建成一個獨立自由富強的國家。

毛也公開宣稱：中國走上民主舞台的步驟，已經部署完成，其間馬歇爾特使促成中國停止內戰，推進團結、和平與民主，其功殊不可沒。

馬歇爾認為：「政協會議所獲之協議，為一可賦與中國和平與復興基礎之自由主義，與高瞻遠矚之憲章。」惜此「憲章」，迅即化為泡影，海市蜃樓而已。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】