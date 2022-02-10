2012年4月24日，我來到漳州訪問。到來之前我跟漳州師院閩台文化研究所的段凌平教授聯繫，請他安排適當的受訪者，以方便我進行「神佛授法」研究的相關採訪。一開始段老師不太明白什麼是神佛授法，還有到底要找怎樣的人，我就跟他說訪問乩童或道士也可以，心想我從來沒看過大陸的乩童，瞭解一下也很好。雖然這次出國進行田野調查，很多受訪者是段老師透過他的人際關係網絡臨時找的，但我們還是採訪到很多有神佛授法經驗的宗教人士。

在8天的行程當中，我們每天固定都會安排早上、下午進行兩次訪問，如果時間允許，或段老師臨時得知何處有適合的受訪者，我們晚上也會進行訪問。每次訪問大都進行兩個小時左右。除了訪問當事人神佛授法的經驗，也請受訪者談談當地的歷史、風土民情與宗教信仰的狀況，這些訊息有助於形成我們更進一步採訪的背景知識。我們的採訪者多集中於漳州市，有兩次才是到比較偏遠的地區進行訪問，話雖如此，其地距離漳州市車程都不超過兩個小時。

這次的調查研究成果非常豐富，出乎我的意料之外。幾天的訪問下來，我們發現漳州也有相當多類似台灣具有神佛授法經驗的人，不管是在市區或鄉村地區都有，而且其背景也十分多樣，有乩童、菜姑、道士、地理師、甚至還有幾位原本是無神論者，這些受訪者可說是漳州地區傳統宗教人士類型的一個縮影，但他們都有通靈，能夠與鬼神接遇的共同點。對於這些受訪者，我們都有做成訪問紀錄稿，並照相存檔，且在必要時我們也進行錄影。

我們發現，這些能夠通神鬼的人在民眾的日常生活中仍有相當影響力，尤以鄉村為甚，他們常是村民生活上各種疑難雜症的解決者。雖然一般民眾受無神論的影響力仍大，但對於傳統信仰的接受，甚至是肯定，也慢慢形成了風氣，許多的受訪者都提到，隨著社會經濟普遍的發展，也有官員、商人會來找他們辦事、解惑。

大體來說，漳州的神佛授法的內容比起台灣來說較為簡單、基礎，我們有好幾位受訪者皆目不識丁，他們在描述神佛授法的神蹟時，很多都提到神佛教他們識字、讀經的經歷；而且相對於書寫、讀經等需要一定文字能力的宗教實踐，以聲音性為特色，方便易行的唸佛號、唸咒在此地或許佔有更重要的地位。聲音是人神溝通的主要媒介，神佛常以聲音來對人下達指示；除此之外，治病的事蹟也是相當重要的主題，幾乎每位受訪者都有幫人治病的經驗，他們常說是神佛教他們開符、抓藥，而他們之所以會與神佛接觸常常也是因為自身病痛成為主要的契機。

不過，或許是漳州仍屬於相對鄉村的地區，因此台灣神佛授法中常見的「科學論述」，或是「外太空星球論述」在漳州這些宗教人士身上並沒有出現（當然也有可能是受限於訪談案例仍不夠多）。宗教人士從神佛那邊接收到的知識不但比較簡單，其對於神鬼、信仰世界的論述，也未像台灣那樣地多元、複雜，並總是在意這種論述的科學、合理性。

另外，解放與文革等政治上的變動，都在我們的受訪者之生命史敘述留下了巨大的印記，他們跟神佛開始結緣或密集接遇全都在80年代以後，這是很明顯的一個共同點，而這種與信仰傳統的斷裂性與後續發展的跳躍性也是與台灣的情況非常不同之處。因此，受訪者中有剃度的出家人穿著便服，在神壇當乩童為人辦事，也有帶髮的菜姑跟她的祖母一樣，成為神明的乩童。儘管因為歷史所造成的信仰斷層，但是在目前民間社會對於宗教信仰的需求其實很大，這些具有神佛授法經驗會為神佛辦事的宗教人士，似乎在漳州地區有很大的生存空間，我們受訪者中有的兩位七十幾歲的婦人，他們目不識丁，卻因為神佛揀選，辦事能力有口碑，白手建立一間尚稱輝煌的天公廟，即是一例。

由於訪問時間有限，我們倉促拜訪了許多人，神佛授法這個研究課題，原本就有許多值得進一步探索的問題，這次在漳州的調查出現更多可以思考的新問題，但可以確定的是漳州的確有台灣所說的通靈人。

這次到漳州的訪問，是我第二次到漳州調查，前一次是在國科會的魔神仔研究計畫下出國，讓我對於漳州宗教原先的脈絡與發展概況有了更進一步的認識。整體而言，儘管漳州當地宗教信仰的環境較以往開放，但傳統民間信仰仍是處在於復甦的狀態，雖然信仰形式比較簡單，但許多原先的傳統慢慢地在回復，同時又有許多新興的現象正在萌芽，不管是作為台灣民間宗教發展的對照地，或獨立研究的田野，漳州都深具繼續調查的潛力。（林美容/中研院民族所兼任研究員）

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