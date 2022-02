儘管美國及其盟國宣布外交抵制中國舉辦的冬季奧運會,仍有30多國領導人出席開幕式,尤其俄羅斯總統普丁親赴中國,給足了習近平面子。普丁訪問中國目的除了再度確認中俄關係之外,兩國達成了15項經濟等合作計畫。普丁更在中國官媒新華社發表題為〈俄羅斯和中國:著眼於未來的戰略夥伴〉文章強調,俄中兩國是著眼於未來的戰略夥伴,本次俄中計畫重點討論發展經貿合作問題,俄中兩國正形成互惠互利的能源聯盟。

仔細閱讀這次中俄新聯合聲明內容不但有老調重彈,也有一些新內容,例如中國對北約擴張的批評、兩國反對美國在印太地區建立的聯盟AUKUS,但是在聲明之中沒有說明未來兩國會如何因應AUKUS帶來的挑戰。儘管外界憂心中俄關係發展為軍事同盟,實際上兩國沒有簽署共同防禦協定,沒有提供對方軍事援助的義務。普丁也只提到中俄新關係號稱超越了冷戰時代的「政治軍事同盟關係」,但這不代表中俄兩國等同於軍事同盟關係。

就在中俄通過新的能源交易,普丁宣告中俄成為「能源聯盟」關係,實際上,也不是什麼新鮮事,這是建立在2014年中俄4000億美元能源交易基礎之上達成的共識,當時兩國就已打算建立所謂特殊的「能源聯盟」關係,對兩國來說,能源交易除了可以帶給俄羅斯穩定及龐大財政收入及遠東經濟發展外,同時也確保往後30年中國的能源安全與穩定,對兩國來說都是有利可圖的交易。

為何只提台灣問題,不提烏克蘭、南海、中印問題

2022年2月5日美國眾議院通過「2022年美國競爭法」(America COMPETES Act of 2022),該法案號稱強化美方競爭力以抗衡中國,也包含將台灣駐美代表處正式改名為「台灣駐美代表處 (Taiwan Representative Office in the United States)」。

俄國向來遵守一中原則,俄羅斯對台立場沒有什麼新意,俄羅斯刻意在冬奧國際場合上,選擇反台獨聲明,這都是為了配合中國反制美國設計的橋段。兩國合演一齣讓美國難看的反台獨的橋段,修理台灣讓美國難堪。對台俄關係來說,兩國只有經貿往來,沒有正式的外交關係,根本無損俄羅斯的國家利益。

中俄兩國關係雖然不斷升溫,不代表兩國在全球其他地區的利益一致,這次聯合聲明未提及烏克蘭、南海、中印邊境衝突等問題。中國向來對烏俄衝突採取中立態度,中國不想在此時讓烏克蘭或者南海聲索國問題更加複雜化。烏克蘭對中國來說是一個矛盾的議題。畢竟,中國外交政策的關鍵原則之一維護國家領土完整,如果中國在此時支持克里米亞半島獨立加入俄羅斯聯邦為事實,等於自相矛盾。

至於俄羅斯,經常趁著中國與其他南海聲鎖國發生衝突時,發展這些與中國有爭議的南海聲鎖國的雙邊關係。如果俄羅斯支持中國南海的主張,可能破壞俄羅斯與東協國家的戰略夥伴關係。2021 年俄羅斯與東協舉行第四次峰會及首次海上聯合軍演,對雙邊關係具有戰略意義。東協國家需要俄羅斯扮演一個中立、不干預他國內政、不參與地區衝突,還要能提供軍備武器、軍事技術合作或者能源供應者的角色。但是看在中國眼裡卻是對俄羅斯兩邊押注的行為相當不解。

中印邊界爭端也是一個有爭議的話題。畢竟,普丁親自赴印度訪問,重申印度與俄羅斯「特殊和特權的戰略夥伴關係」,並且簽了高達28項合作協定。尤其是軍事技術合作部分,兩國簽署「2021-2031年軍事合作計劃」、多項軍售協議。兩國為了給彼此一個可靠的朋友、盟友信心,不因中國或者第三國影響兩國「特殊戰略夥伴關係」之承諾與保證。

俄羅斯深知自己在印太地區影響力有限,又希望保持大國地位獲得認同。如果在冬奧國際場合上,將更多爭議性政治議題拉上國際運動競技舞台,反不利於俄羅斯在印太地區的國家利益,中俄兩國也不想在冬季奧運讓各自對外關係更加複雜化。

(作者為台灣國際戰略學會副研究員,國戰會專稿,本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※