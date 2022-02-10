許多友藍朋友問到如何拯救國民黨的頹勢？我永遠只有那一句話：勝選治百病。一個無法在選舉獲勝取得執政權力還有政治資源的政黨，不可能也沒有急救的必要，再多的政治理想與改革決心，都是建立在取得執政可能性此一基礎上，一旦遠離基礎就將淪為空想；亦可說無法在選舉求勝者，改組或者解散才是一個弱勢政黨的必然出路。

因此對於屢戰不勝多時的國民黨而言，首要之重當然就是勝選。問題在於，對於國民黨而言，攸關生存發展最重要的選舉，究竟是2022縣市首長、議員的地方大選？還是2024中央的總統、立委大選？如處在魚與熊掌不可兼得之際，又該如何取捨？

事關國民黨的戰略目標與長期發展利益，但凡是一個有機會取得中央執政的全國性大型政黨，理性考量應是中央大選優位於地方

大選。某個程度而言，地方選舉的佈局及其結果，是為中央總統選舉的戰略鋪路而服務，兩者主從之分尤須辨明。

至此，拯救國民黨重返執政的大戰略，理當是在勝利可能的選擇上，堅持以取得中央執政機會最大化為原則，任何的人選佈局或選舉概念都是為該原則而服務。在此基礎下，首當思考者為國民黨有沒有機會執政？如有，是有機會自主得票過半執政；或者是以目前的力量，即便在地方大選取得不錯戰果，依舊無法在中央大選層次上與民進黨抗衡？結果如為後者，國民黨為求執政恐怕就只剩在野整合一途。

國民黨須先在2024自主勝選可能性高低，以及與在野整合才有機會勝選的情況，兩者之間優劣預作情境預判，才是黨主席決斷的核心問題。兩條路線抉擇對於黨存亡的重要性，有如中共在長征路途上，在川西必須作出北上或南下的路線抉擇，一旦誤選，其結果將是滅黨之災。

倘選擇中央執政機會最大化的路線，而非先求僅地方大選能夠開出紅盤的決擇，國民黨在年底地方大選的席次合作分配上就不需以黨籍席次極大化為考量，而是優先考量如何建構選後以國民黨為主的總統人選框架。

國民黨不應計較在地方大選區區的一城一地得失，而是尋求塑造在2024大選有利於己的整體環境形勢。正所謂存地失人，則人地皆失；反之，存人失地，則人地皆存。國民黨多保住或多增加一兩席縣市長、議員，都無關2024大選宏旨。

因此黨主席朱立倫毋須將自己任內的成敗完全與席次掛勾，更何況在“敵人的敵人就是朋友”鬥爭大原則下，給民眾黨柯文哲一些生存空間某種程度是必要之惡。民進黨之於柯文哲的關係，就有如俄羅斯與烏克蘭的關係，而國民黨就是美國，既不能讓烏克蘭加入北約，也要保持某種形式的合作關係，總之一切以避免俄國作大，但也不能讓烏克蘭損害到美國的利益為最大原則。

國民黨中央面對地方派系與現任從政同志的強大反動壓力肯定不在話下，但如今的國民黨如果仍堅持鞏固保守利益為優先的思維，只怕結果是既存反動勢力先於2022被選情沖垮大量落選，在野均在2022沒有取得滿意戰果；又因2022整合破局導致2024在野各自為政，最後國民黨在2024又只能選擇強守既有立委席次。如此，在野四年的努力盡付東流，何必？

黨主席朱立倫應先盤點僅剩不多的未執政縣市，以及連任到期縣市的席次籌碼，思考如何湊出一手國民黨、民眾黨、無黨選前都不可能完全滿意，但選後卻都能接受的人選好牌，以利塑造選後加速在野合作共擊民進黨的勝選大局。

此時朱立倫如仍選擇對黨內保守勢力妥協，對2022佈局作出錯誤的決擇，自己2024爭取總統夢碎不說，更賠上國民黨重返執政的後果，只會是得不償失。

（作者為自由撰稿者）

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