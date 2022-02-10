照過來！照過來！蔡英文、蘇貞昌、陳時中，你們看到沒有、聽到沒有？日本福島海域撈捕魚獲「許氏平鮋」，第三度驗出過量輻射，日本已經宣布停售。

日本福島核電廠發生核災已經過了將近11年，各國漸漸放寬對福島食品的進口限制，政府也於年後宣布開放｢福食｣以避諱｢核食｣二字進口，身為主管機關的衛福部長陳時中甚至說，核災已過10年，食品規範應走向正常化。

不管怎樣，硬是要讓福島食品進口，吃進台灣人肚子裡。現在好了，日本漁民在福島海域捕獲的｢許氏平鮋｣，經檢驗後發現含有超過標準量14倍的放射性物質，這不是假新聞吧！

｢許氏平鮋｣是種什麼魚我們並不清楚，然而畢竟是出自福島海域，一種魚檢出超標輻射量，其他魚類呢？陳時中不是說過了10年已經正常化了嗎？蘇貞昌不是說不要情緒性反對、也承諾不會讓任何有核輻射的食品進口？紅口白牙說的不能反悔喔！

現在日本人自己發現魚類輻射超標，你們怎麼說？要不要把話吞進去？還是把政策撤回去？反悔總比讓老百姓把「輻食」吃進肚子裡好吧？

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