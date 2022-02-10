令人焦慮的台海問題越來越讓人感到糾結，人們公認兩岸已處於「準戰爭」狀態，贊成「和平統一」的人越來越不敢講話；兩岸是不是除「武統」以外已無路可走？試問諸君，當今中國究竟是民族復興為大，還是「武統」台灣為大？中國的前途與命運，怎麼變成了繫於台海問題的一念之間？

我想有必要釐清一些思路，解決一些基本判斷。

一、怎麼看台灣「民意」

我們不知道什麼時候開始，變得這麼重視「民意」了，特別這麼重視台灣「民意」，動輒以台灣「民意」來說事，說什麼台灣多少人不承認是中國人了，多少人不贊成統一了，多少多少人反對「一國兩制」了……，於是乎得出「和平統一」無望了，再不及時收復台灣就沒機會了，未來會越來越糟糕等等。這些言論與這樣的結論，只能說明很多人壓根不懂台灣問題，或別有用心。

台灣民意的形成，姑且不論它的歷史經歷「兩蔣」後「民主化與本土化」的影響，它的「自我意識」形成，「主體性」的高漲，產生了「國家意識」與「身份認同」的混亂，這種認同混亂與其說是一種必然，也是由「亂」向「治」的必然，由「混沌」到「覺醒」的必然，這個過程是痛苦而必然的，不經歷這過程，不可能立即產生「心靈契合」的！

再就具體現實的民意而言，不就是台灣民進黨當局一手炮製的嗎？在台灣的政治生活中，選票是決定一切的，政客為了獲取選票，紛紛使出利誘與恐嚇各種手段，造謠抹黑無所不及，他們把中國大陸、共產黨政權、統一、一國兩制、香港回歸，污衊得一無是處；將大陸軍艦巡航、軍機巡航等都說成是威脅，大肆製造「亡國感」、「恐懼感」、「災難感」……，從而扮演「保護者」、「救世主」，讓台灣民眾不能不盲從於它，這種「民調」有何價值？有何可信度？而今兩岸不少人樂此不疲地拿台灣「民調」說事，影響我們的決策。

事實上，祖國正越變越好，民進黨越來越不堪，這一切正在改變台灣民眾認同，為什麼我們一些人會這樣沒有自信呢？民進黨當局企圖脫離祖國，但它畢竟「離美國太遠，離祖國太近」，台獨只是西方勢力導演的一聲哀鳴，是永遠不可實現的夢！

二、「和統」與「武統」

「和統」與「武統」是維護國家統一的兩個必備手段，不應存在矛盾。我們國家必須具備維護國家統一的軍事實力，這是「和統」的基礎與保障，是不需要宣揚的，不需要炫耀的。目前只是擔心實力還不夠，掉鏈子。我們要做到要麼不戰，要戰則必須於理有據，「一戰定乾坤」。如果「文人言武，武人言和」，就天下大亂了！

「和平統一」是迄今為止國家與黨中央的選擇，涵蓋了民族最高利益。要統一，不管「和統」或「武統」，起碼要做到三點：一是統一要能夠促進社會進步與生產力的發展，使國家更繁榮富強，有助於民族振興，有利於融合發展；二是統一要讓被統一一方心悅人服，得到更多實惠與利益，從而共同締造一個更美好的家園；三是要得到國際社會的理解、同情、支持、安心，而不是焦慮與害怕。做到這三點很不容易，但這是前提。

有些人認為我們「已窮盡一切手段」，「和統」無望了，「和統」只好讓位於「武統」了，這是天大的謬論，這是對「和統」的褻瀆。我們離真正「窮盡一切手段」的距離是很大的，離習近平要求的「盡一切手段與盡一切努力維護和統」，是很有距離的。當務之急是要好好建立一部《統一法》，涵蓋怎麼「和統」與怎麼「武統」，要講得清清楚楚，明明白白。統一思想，依法辦事，既震懾對方，又穩定己方，要有話語武器。以法律作武器，才威力巨大。立法過程就是集思廣益與統一思想的過程，其影響與作用，可以壓倒一切！

「和統」的核心就是與台灣同胞共同制訂「一國兩制台灣方案」，這是習近平這一代領導對解決台灣問題最明智的決定和貢獻，也是最現實最合情合理的辦法。因此也是民進黨當局最害怕與反對最強烈的東西，我們要堅持下去！「和統」就是要從共同制訂《台灣方案》著手。這方面我們仍任重道遠。

三、中、美、台三邊關係

兩岸關係是中國內政，台灣問題是中、美、台三邊關係博弈的產物，但嚴格來說又只有中美關係。台灣問題的產生誠如習近平所說：「是中國積貧積弱的產物」；這三邊關係也正如習近平所說：「台灣是『依美謀獨』，而美國是『以台制華』」。把這三邊問題終於講清楚了。所以概括起來講，就是中美博弈的關係。

2021年11月16日中美領導人對話，確定世上兩艘巨輪的格局，美國終於從「看不起你中國」——「害怕你中國」——「承認你大國」——「承認世界兩艘巨輪並存關係」。在這種情況下，兩者相爭，台灣問題是美國廉價而最有效的利器，他是不會不利用的，直到無可奈何的一日。關鍵是比誰更強大，以實力說明問題，以及誰智高錯少。

中美關係前五十年，雙方共同定制了一個「鳥籠」，規定了台灣可以怎樣（如軍購，及交往規格等），不可以怎樣（以國家名義開拓國際空間等）；這是一個「共治」的時代，確保了和平空間。但隨著中國的崛起，遏制中國成了美國主要使命。利用台灣來牽制中國成了美國首選，於是美國拆了「籠子」讓「台獨」飛出來禍害台海和平，過去劃的紅線蕩然無存，不斷拉動這根「政治拉鏈」，讓我們感到疼痛不安，這就是台灣問題的「現狀」，而且不允許我們「改變這現狀」。

於是我們不得不派飛機軍艦在台灣周邊巡航，以宣示台灣是中國的一部分，就如1958年我們炮擊金門一樣，打給全世界看，也打給美國看，證明台澎金馬都是中國的一部分，這是內戰。日後可能我們的飛機會飛越台北上空，即使引起擦槍走火，我們還是要不停飛越，與當年炮擊金門一樣。但這樣可能會很危險，而且其目的也不是準備全面攻佔台灣，也不是「武統」，也不是「解放」，我們壓力會很大。但我們其他的選擇與辦法又很少！這個嚴峻形勢我們必須面對，要作好萬全準備，打出威風，打出太平！

中美領導人雖然有了對話，對方也承認中國的大國地位，美國領導人也言不由衷地說點「好聽話」，但決不會尊重中國的大國地位，會更多挑戰中國的大國地位。他們會拉幫結派對付中國，會在小的地方（世界民主峰會等）、小的國家（立陶宛等國）製造事端，也會擴大軍售及提高交往規格，引起連鎖反應，讓中國忙於應付，心急火燎，引中國失態犯錯。其目的仍然以最小代價，讓台灣當局作馬前卒，老鼠逗大象，讓中國噁心生氣，掉入他們的圈套。這是我們要萬分警惕的，萬萬不能上當。我們應改變思維，不能一觸就跳，不能將民眾引向民粹，愛國要講鬥勇更要講鬥智，要加強文宣，說清道理，不要計一日之長短，要有定力，要有十年之後再看誰哭誰笑的定力。

回到本文前面部分，當今中國什麼是最主要的使命，什麼為大，什麼為小，是不是應該繼續保持戰略定力，到適當的最有利於我們的時機再出手解決台灣問題更好？台灣永遠跑不掉，它就在那裡。我們要始終保持戰略主動，把握兩岸統一的時機，抓緊時機做好對台立法、執法和軍事、經濟、輿論等一系列準備工作，切實地推進兩岸統一進程。我堅信兩岸必將統一，兩岸必然統一，時與勢都在我們一邊，我們要智統台灣，巧統台灣！ （作者為上海東亞研究所前所長）

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊）

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