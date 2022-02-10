台北市議員羅智強宣布不再尋求連任之後的下一步，無疑是令人好奇的。為了這個下一步，他打算行腳台灣400公里探索台灣草根力量，找出國民黨缺少了什麼？從2月8日開始第一天，又是風、又是雨、失溫、失眠，這趟苦行，吸引許多網友留言，頻繁出現的熱詞是希望他找到：「感動」台灣老百姓的力量。

羅智強是國民黨中生代戰將，2018年首度參選台北市議員即以40391票，成為當屆最高票者，這個票數足夠當選3席還有剩，可見其背負選民託付之殷；反萊豬公投、罷免王浩宇、黃捷、陳柏惟、林昶佐，直面挑戰執政的民進黨政策勇氣可嘉，不能否認的是，民進黨政府的確花了極大力氣與之周旋，在野的國民黨、台灣人民，不致遭到民進黨完全執政下鴨霸式的絕對輾壓。

羅智強具有國民黨戰鬥藍的指標意義，此時以身作則深刻反省走出舒適圈，進行行腳台灣積累草根力量，的確讓人有「不一樣」的國民黨人樣子，這不是過去國民黨習於元老院權力結構的套路，反而有向民進黨穿草鞋時代、林義雄苦行台灣的學習味道。

苦行400公里的終點是高雄，是羅智強從小生長的地方，也是民進黨長期執政、鐵板一塊的聖地。他不諱言自己出身碼頭苦力的家庭，有個平凡而偉大的父親，用這種「自討苦吃」的起手式，實與跨年晚會三家電視台聯播、贊助廠商站一長排、光鮮亮麗的高雄市長陳其邁形成巨大反差，羅智強若是找回感動力量的戰鬥藍，高雄市民會埋單嗎？

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