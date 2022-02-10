行政院宣布開放日本福島5縣食品進口，國民黨主席朱立倫在中常會上宣示要修法禁止日本食品進入校園。對此，民進黨立委鄭運鵬提出3點質疑，更狠酸：「朱主席帶領的中國國民黨，真是笑死正常倫了。」我個人認為可笑的是鄭運鵬立委，沒有修法，中小學營養午餐沒有任何食安保障！

日本福島漁產品解禁，中小學家長們所恐懼的是負責校園營養午餐的廠商有可能購進福島產品，所以教育部與體育署第一時間站出來掛保證，希望家長們放心，然而對照去年政府信誓旦旦公開、透明揭示萊豬進口數量，衛福部「豬肉儀錶板」數據老是出錯，甚至最後不知去向，誰還對官員掛保證有信心？

況且，中小學的營養午餐無論是全國統一規範，或是授權各縣市地方政府財力預算做安排，當前物價上漲難擋，廠商將本求利也只能選擇市場上最低價的食材，一旦消費者意識抬頭、商品滯銷削價競爭，難保這些有疑慮的商品流入營養午餐廠商手中....所以行政院應該審慎重新規劃！

農委會主委陳吉仲稍早表示，學校午餐9成3使用國產符合3章1Q的食材，請學童、家長安心；且福島食品輸入，從日本、邊境到市場3道把關，足可放心。陳吉仲既要中小學生吃國產食材安心、又強調福島食品放心的說法，中小學生就有可能吃到福島食品的營養午餐，不是嗎？那麼鄭運鵬是不懂裝懂，還是反被笑的不正常倫！

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