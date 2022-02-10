台灣總體經濟表現亮麗，但庶民生活愈來愈苦，近來物價上漲2～3%，生活必需品漲幅更高達6.62%，為9年來新高。受僱員工年薪中位數50.1萬元，代表半數人月薪低於4.2萬，未滿25歲或65歲以上者，年收入僅35.8萬元。高科技及海運界年終獎金超滿，但有1/4企業無法分紅。軍公教人員全面調薪4%，但企業界只有4成會調薪，調幅也只有3.1%。難怪前副總統呂秀蓮撰文呼籲蔡總統，要對市井庶民多一些關懷，對公平正義多一些施為！

高社經家庭 壟斷台大生

最近各級學校陸續開學，對養兒育女的年輕庶民而言，昂貴的課後輔導費用將在沉重的基本開銷之外，更添一筆讓人喘不過氣的負擔。政府可曾理解這些庶民的無奈，日子已經過得很辛苦了，但為了孩子的未來，還要承擔沉重的課後輔導費用，政府不該面對問題、解決問題嗎？

教育部曾公布民國103和107年的中學生補習狀況，高中生平均有1/3在補習，國中生更高達6成。因班級縮小、師資成本增加，國中生1年補習費用已漲到8～12萬元，高中生費用更高。這表示養育兩個兒女的庶民家庭，每年要花16～24萬元補習費用，對富裕家庭可能不是問題，但對月均收入10萬元（這是全體就業者的平均月入）的雙薪庶民家庭，要花2成上下月收入為小孩補習，是不小的壓力。

請問蔡總統和政府高層，可曾想像多數的年輕庶民要如何面對這種沉重的負擔？如果無法為他們解決這個難以迴避的問題，卻要求更年輕的國民早結婚、多生子，不等於是在苛求或「責罰」年輕庶民嗎？年年推動各式各樣的「教改」，說是要用「多元入學」舒緩學習壓力，結果補習風氣卻越改越盛，連「申請資料」和「學習歷程」都要找專業業者付費代辦，否則就「輸得更慘」。一位台大教授曾感嘆，台大學生的來源範圍越來越小，幾乎被高社經地位家庭壟斷，社會更不公平，政府不內疚嗎？

父母無不望子成龍，媒體統計，從2007到2021年春，全台文理補習班增加2237家。記者報導當時，1周內就增加了7家，平均1天增開1家。去年4月六都中的台北、新北、台中和高雄，文理補習班都超過1千家；台中更高達1800家，平均每63名學生就有1家，多到不可思議。「教改」的結果讓庶民家庭相對負擔更重，學生和家長疲於應付，政府卻若無其事，對外界批評置若罔聞，對得起庶民同胞嗎？

義工助課輔 減家長之苦

蔡總統既然肯定蔣經國總統「抗中保台」，就應該了解，他能獲得人民支持同心「保台」，最重要就是能夠走入群眾「苦民所苦」，才能聚集民心讓台灣安定。今天，若民進黨政府無法解決庶民之苦，卻反其道讓意識形態步步上綱，再三修課綱，增添庶民痛苦（如新增本土語言必修），小心「抗中保台」的效果很快就到達極限，民意終將反彈而讓執政黨自食惡果。

我們不願看到年輕民眾繼續受苦，願提出一個舒緩庶民壓力的方案，提供政府參考。目前，眾多因為「年金改革」提前退休的大學和中小學教師，由於人均壽命延長，許多人仍身強體壯，多有擔任義工、奉獻社會的意願，而且他們都有足夠的專業和經驗，缺的是一個媒介的平台或機制，政府可將這股力量和有需求的庶民家庭搓合媒介，提供庶民子女義務的課後輔導，來取代商業性的課後補習，舒緩庶民家長的財務負擔。

這個平台建立不難，只需要適當的網路程式；困難的是「場地」，它可以是學校的教室，也可以是民間的廟宇、教堂、里民活動中心、基金會，甚至是政黨的黨部，但必須普遍，才能讓廣大庶民的子女普獲協助。誰能提供這樣的服務，就能獲得庶民的支持，減輕家長教育負擔，有助舒緩少子化問題。

大陸政府高度重視教育平權，認為課後補習既增加家長的負擔，又製造受教權不平等的問題，因而雷厲風行推動「雙減」政策，台灣政府若對補習猖獗問題無動於衷，到底誰的制度較好，能否請蔡政府回答一下？