2021年在疫情持續干擾下，兩岸反而同步創下亮眼的經濟成績。台灣以6.28%成長率創11年來最佳表現，大陸亦以8.1%創10年新高。但今年遭遇逆風，亮眼的表現恐難以為繼。

兩岸需留意疫後風險

1月底IMF公布2022年最新經濟數據預測，全球經濟成長率從4.9%下調到4.4%，美中兩強都被大幅下修。美國從原本預估的5.2%調降至4%，大陸從5.7%下調至4.8%，不能保5。台灣預估值仍維持3.3%不動，但較2021年少掉近3個百分點，今年全球經濟增長不容樂觀。

箇中原因，除了成長基期早已被大幅墊高外，從黑天鵝變成灰犀牛的新冠疫情，是不可忽視的重要干擾因子。疫情大幅限制人員跨境移動，重創觀光旅遊相關產業，也讓全球供應鏈瓶頸遲遲無法緩解，從丹麥航運諮詢機構Sea Intelligence每月發布航班數據，可一窺其嚴重性。

各國供應鏈產能已陸續恢復，但最近1個月全球遲到船隻平均延誤天數，仍高達7.33天，並未明顯改善，全球貨櫃船期準班率，更持續創下32%的歷史新低。疫情前，這兩個數字多落在4天及70%上下，差距1倍以上，顯見塞港缺櫃問題嚴重，這是今年全球供應鏈的一大挑戰，也會對全球經濟帶來高度的風險與不確定性。

兩岸更需要特別留意此一風險，原因無他，兩岸經濟很大一部分動能來自出口，這主要取決於全球貿易的消長。去年兩岸經濟表現特別亮眼，是因為疫後全球需求大爆發，是短期因素的促動，而非長期性優勢因素所帶動。

一旦全球貿易出現變數，兩岸經濟勢必跟著動盪。根據IMF預估，今年全球貿易成長率將從去年9.7%滑落至6.7%，萎縮3個百分點；WTO更悲觀，認為將遽降至4.7%。海外需求不如去年旺盛，對高度仰賴出口的兩岸來說，是一個強烈警訊。特別是在去年兩岸出口同步寫下新頁之際，這樣的風險，更不能輕忽。

另一方面，除了疫情衍生的供應鏈風險與不確定性外，今年需要留意的另一個變數是美國貨幣政策。從近期美聯準會主要官員談話不難看出，Fed升息箭已上弦，至少會對全球經濟帶來兩大風險。一是企業債務成本將大舉攀升，阻礙各國經濟復甦的腳步。日前IMF總裁喬治艾娃以「潑冷水」形容美國升息，擔心將對經濟疲弱，尤其是背負龐大美元債務的開發中國家，造成強烈打擊，甚至釀成債務危機。

對陸開放市場與投資

另一是新興市場將面臨資本外逃風險，加劇經濟與金融市場的不確定性，這並非危言聳聽。盱衡歷史，美國上一波升息循環，造成新興市場資金大舉流出，其中又以大陸情況最為劇烈。根據國際金融協會統計，2015年底美國啟動升息，結果隔年（2016年）大陸整體外流資金就高達7250億美元，刷新歷史紀錄。這一波因疫情而暴增的全球流動性，規模遠遠超過前一波，一旦資金流向逆轉，衝擊勢必加倍，不容小覷。

綜整來看，兩岸今年來自外部的衝擊，不只於商品貿易的波動，還包括資金流向的轉變。在這兩股負向推力的夾擊下，今年經濟情勢會更加嚴峻與錯綜複雜。面對嚴峻挑戰，兩岸若能重啟經濟對話，商討彼此合作機會與空間，想必更能有效降低來自貿易與金融的兩大外部衝擊。這並非癡人說夢，光以半導體產業來看，兩岸就具有高度互補與整合的空間，而關鍵零組件的互通有無，更是構成兩岸去年貿易總額創新高的關鍵所在。

貿易如此，資金鏈結何嘗不也一樣。儘管目前兩岸投資往來因官方關係惡化而有所冷卻，但基於市場與商機考量，包括台商與陸企在內，都還是對彼此市場抱有高度興趣。最近大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開呼籲，希望台灣鬆綁陸資來台限制，不外如是。

這也是為何我們要大聲疾呼，希望可以在國安無虞的前提下，對大陸開放市場與投資。就是希望兩岸經濟可以重啟合作，共同應對接下來的全球經濟風險與不確定性。經濟對話是蔡總統善用最後兩年任期，奠定歷史地位的最佳切入點。