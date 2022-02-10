衛福部長陳時中頻頻遭外界點名要參選今年底的台北市長選舉，但他一直沒有表態，直到接受綠媒專訪時才說，現在以防疫為重，「看到隧道曙光才會離開」。反觀國民黨這廂，被視為最可能參選首都市長的立委蔣萬安，面對泛藍支持者一邊力拱，一邊又不斷升高的焦慮，蔣萬安的那道光又在哪裡呢？

按陳時中說法，他的「隧道曙光」指的應是疫情明確好轉；蔣萬安的「隧道」則是深不可測的選情，那道「曙光」也非他能否參選的問題，而是伴隨著他本人的反應，乃至外在形勢的變化，越來越多的支持者開始擔心他會越來越難選。

年底台北市長這一戰，民進黨除了陳時中之外，至少還有副總統陳建仁、前交通部長林佳龍等人被點名可能投入，相對於綠營這邊的戰將蓄勢待發，藍軍至今彷彿就只鎖定蔣萬安一人。

為何藍軍欲重奪首都非蔣莫屬？除了蔣萬安年輕、形象清新、品貌端正等基本條件之外，最主要的原因就是他民調仍居於明顯領先。但是以目前民進黨尚未確定人選、民眾黨必然推出黃珊珊形成「三角督」的走勢來看，蔣萬安現在領先的十幾趴根本不算什麼，甚至極可能會開高走低。

而且蔣萬安對其蔣家血統的認知意義，至今仍處於若即若離、不清不楚的模糊狀態，更不能表現出對自己爭取台北市長選戰勝利的足夠覺悟，這都會讓支持者逐漸擔心他能否挺得住如此高強度的選戰。

以當前國民黨乃至台灣真正需要的政治領袖，應該是一個能夠帶領大家作戰、開創新局的人，而不是一個讓大家不斷擔驚受怕，需要大家從旁呵護的好人與君子而已。台北市長選戰這條隧道有多深？能走多遠？誰會看到最後的光？還很難說。