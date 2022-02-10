兩岸政治敵對情況嚴峻，短期內不易有所緩和。而兩岸的經貿往來卻仍十分熱絡。2021年台灣官方統計對大陸出口額為1718.1億美元，同比增長25.7%；自大陸進口為764.9億美元，同比增長30.9%，進出口總額為2483億美元，貿易順差為953.2億美元，讓兩岸經濟專家學者同感意外。

特別是台灣政府近年來強力鼓吹新南向政策，並將經貿重點鎖定在美、歐、日及東協區域，全力減少對大陸經濟依賴，而大陸學者和輿論也有廢除ECFA等對台灣單方面優惠的聲浪，希望改採限制性經貿策略，加強對台經濟打擊以反制台獨，避免給民進黨當局增加籌碼。然而兩岸經濟自然和合的大勢銳不可擋，任何人為干擾都顯得波濤不驚，從2021年兩岸進出口的成績單來看，「合則兩利」不但是現況的描述也是最佳選擇，此種雙方強烈互補難以脫鉤的情勢未來仍將持續，而這種政治敵對、經濟卻緊密合作的「政經分離」態勢，也意味著更多風險與變數，不能掉以輕心。

深入分析2022兩岸的經貿態勢，在台灣方面，由於市場經濟體質下自由貿易充分發展，台灣民間企業以利益最大化為導向，政府無法過度指揮。2021新冠疫情橫掃全球，台灣主要貿易國包括美、歐、日及東協各國均受重擊，供應鏈告急下需求大增，台灣和大陸因疫情控制得當，而半導體芯片、電子零組件等一向都是台灣產業的強項，再加上關聯的晶圓代工、DRAM、二極體、印刷電路板、太陽能電池和電阻器、電容器等商品佔對大陸出口總額55%以上，因而創造了台灣近11 年來最佳經濟成長和最佳出口紀錄。

展望未來，全球芯片供應仍有大量缺口，價格持續看漲15-20%，而全球將新增29座晶圓廠中台灣就佔8 座，最受矚目的台積電3 奈米先進製程已進行試產，2021年僅該公司的資本支出即達300億美元，是台灣民間總投資額的1/5，而其他下游公司也擴大資金投入，帶動產業蓬勃發展。整體來看，半導體相關就業人數近30萬人，已佔台灣GDP 18%，佔出口總額37%，未來台灣經濟有半導體先進製程、高階封測、晶片設計、DRAM及周邊材料與設備等核心產業領軍，只要政府能保證用電、用水、勞動力的充足供應，2025年前應可維持平穩成長。

而依「資訊科技協定」(ITA) 上述產業可零關稅流通，台灣對《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)所出口產品的70%目前也享受免關稅待遇。未來台灣政府除須注意RCEP成形是否影響台灣對日、韓的競爭力外，也要更關注農業及鋼鐵、石化、紡織、汽車等非電子產業的轉型以及服務業的衰退，如何減少貧富差距，使全民同享民生富裕的果實，是台灣永續發展的關鍵，也是最重要的執政課題。

在大陸方面，大陸領導人就兩岸問題在政治方面已達共識：統一問題必須解決，和平統一仍是選項，其他統一的方式關鍵繫於中美博奕，重點不在何時，而在如何以最低代價完成兩岸統一。2022年元月15日大陸全國政協主席汪洋在北京召開的「對台工作會議」上表示將秉持「兩岸一家親」的理念，完善台胞、台企分享大陸發展機遇和落實同等待遇的政策，牢牢把握兩岸關係的主動權、主導權。而近期即將召開的中國共產黨第20次黨代表會雖會對「對台工作」有所指示，但預期經濟上仍會延續之前的做法，不會大幅變動。這些跡象顯示，台灣內部的政治變化或統獨議題已不再是大陸的關注焦點，反之，大陸已經更有系統地在宣示統一的主導權，並將按步驟實施，爭取主動，掌握節奏。

大陸本身就處在一個經濟大轉型期，如何邁向高收入國家，如何完成2035目標，如何應對疫情及國際局勢變化，如何面對美國及其所謂盟友的經貿戰和輿論戰，如何妥善處理中美全面對抗下的兩國關係，如何以最小代價完成兩岸統一等，任何問題考慮14億人的格局，都必影響深遠，牽一髮而動全身。大陸政府的處理方式一向非常明確，就是政治由專人專項處理，而專注全面發展經濟，而其主軸也非常清晰：首先是確認經濟雙循環的大格局，以國內大循環為主體，促進國內、國際互相循環，發展大陸為全球最大市場；並依據十四五規劃在科技創新、數位經濟、擴大內需、碳達峰、鄉村振興、都市圈與城市群、住房問題、人口老齡化、延遲退休等方面制定計畫逐步推動，而具體於2035年使人均國內生產總值達到中等發達國家水平，即人均收入3至4萬美元、中等收入群體約8至9億人，佔全國總人口60%以上。為達此一目標，未來14年大陸每年人均收入須增長4.7%，而這個目標只要能維持目前經濟穩定發展的步調就可實現，因此「拚經濟」以厚植國力是未來大陸的發展核心。

兩岸經貿發展有競有合，猶如兄弟登山各自努力，能夠積極奮發攀登頂峰對兩岸人民都是好事，我們期待虎躍龍騰，風生水起，中華兒女攜手繼續同創佳績。（作者為大陸全國台企聯榮譽會長）

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