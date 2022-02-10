蔡政府宣布解禁日本福島5縣核食，或許擔心有健康風險的民眾可以透過標示來選購食材，但對於學校團膳沒有選擇權的學生而言，卻是許多家長的痛。儘管許多家長團體為學生發聲，但中央政府及主管機關對此幾乎毫無作為，難道只能靠地方政府甚至家長自力救濟？

對於校園食品衛生管理，目前已有許多規範，例如《學校衛生法》禁止學校供應之膳食使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品；此外，教育部頒布的《校園飲品及點心販售範圍》，對於高油、高油、糖份、熱量等均有限制，至於含糖碳酸飲料與含反式脂肪之點心等則是禁售的。

上述食品可以合法在市面上銷售，自然必須符合國家標準，尤其以基改食品為例，至少我國食藥署至今都強調世界各國沒有證據顯示基改食品會影響人類基因，消費者可安心食用，既然如此，《學校衛生法》又何需禁止？顯然，對於尚在成長發育的學生而言，絕非只是依照一般成人與國家安全標準即可。況且目前所謂不影響健康，不代表未來不會有新證據被發現。因此，基於風險的迴避，才限制基改食品的採用。

不過面對所謂接軌國際而開放的萊豬與核食，政治性的考量卻勝過了健康風險的迴避，國人與學生健康變成談判交易的籌碼。在野黨要求將萊豬比照基改食品納入禁用之列，卻因執政黨懼怕觸怒美國而改為「應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品」。既然官方同樣認為沒有健康疑慮，那為何基改食品該禁，而萊豬和核食卻不用？

目前包括台中市長與新北市長都表態對於有「健康疑慮」、產地標示不明的食材排除在校園之外，之所以不再明顯強調禁止福島5縣核食，可能與各地方政府制訂禁止萊劑殘留的自治條例遭中央函告無效不無關係。如果地方政府處理日本核食繼續擺明唱反調，下場恐怕仍與萊豬無異，只好無奈迂迴透過嚴格把關學校膳食契約來禁止萊豬與核食進入校園。但對於順從中央政策的綠營執政縣市，這些學子的健康又能靠誰？

自己小孩要吃什麼，家長當然有權決定！事實上，多年前學校集體接種流感疫苗時，就因學生出現不良反應，之後就改為非強制性的方式，必須家長簽署同意書，學生方可接種。最近新冠疫苗接種，疾管署也採同樣模式，即使施打的疫苗都經過國家把關，仍須取得學生家長的同意書才能施打。

如今，中央開放核食，若地方政府也不願把關，教育主管機關難道不能比照疫苗接種模式，對學生健康擔負更積極的責任？難道對核食有疑慮的學生與家長真的只能自力救濟，放棄學校團膳，每天自己準備嗎？

現在看起來，學生可能還不是最弱勢的一群，畢竟還受到較多人的關注，而一般外食的消費者只能靠業者的自律與政府有限能量的查核。政府說開放核食是為了要讓民眾有更多選擇權，你相信嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）