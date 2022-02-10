研究台灣史的人一定都知道「贌社」，據說這個制度的起源，是荷蘭人（正確名稱是尼德蘭人）1624年來到台灣之後，為了管理當時的原住民與漢人，所以採取了「承包」制度，由承包者對荷蘭人承諾上繳一定的財貨，從而取得代為管理原住民及漢人「稅收」的權力。

一般研究者多數認為，「贌社」起源於荷蘭語的Pacht一字， 這個字的根源是拉丁文Pactum、Pactus，意為領主與稅收承包者的合約。

基督教裡面提到「救贖之約」，拉丁文是Pactum Salutis，就是這個字。

先前在閱讀時發現，原籍台灣的歷史文學家陳舜臣，在其《成吉思汗一族》提及窩闊台時期已有「撲買」制度，在第二冊532頁指出：「所謂『撲買』，是指承包徵稅。」並且具體提到河南的稅收。

「撲買」、「贌社」，意思幾乎一樣，都是承包徵稅，第一個字又幾乎同音，這不免讓人好奇兩者之間有什麼關聯。

從歷史來看，窩闊台會使用「撲買」，其實是繼承了金國的原有制度。西元1230年，窩闊台在占據金國的部分領土之後，開始沿用金國的收稅方式。

《金史》：「所謂撲買者，通計坊該得稅錢總數，俾商先出錢，與官買之，然後聽其自取稅以為償也。」當時對「撲買」也稱為「射買」。

根據考證，這個制度其實不是金朝所創，唐代晚期已經存在，宋朝就很盛行。

《宋史》提及：「自成都始，先罷公帑賣供給酒，即舊撲買坊場所置隔釀，設官主之，民以米入官自釀，斛輸錢三十，頭子錢二十二。」元朝也有相關的記載：「劉庭玉者，以銀五萬兩撲買燕京酒課，又有回鶻，以銀一百萬兩，撲買天下鹽課。」

撲買制度的出現，主要是在一些稅源分散、稅額較少的地區，由政府設官管理未必划算，但是又不想放棄當地的稅收，所以乾脆讓私人承包。

撲買承包制度有期限，不同時期的期限長短不一樣，一般是一年或三年。

有歷史研究者認為，「撲」的音與「博」音近，所以「撲買」可以寫作「博買」，如此一來，歷史還可以追溯到戰國時期。事實上，承包機制本來就有一點賭博性質，歷史上因為承包而賺大錢的例子有不少，但是因為承包而慘賠的情況也時有所聞。

荷蘭統治台灣時期的「贌社」，跟唐、宋、元以來的「撲買」制度，到底有沒有關係？是蒙古西征把這個制度帶到歐洲？還是西方本來就有的制度，向東流傳到唐朝？或是，東西方在承包制度的名稱，不約而同選了發音類似的用字？至於「贌社」在台灣出現，是荷蘭人提出的嗎？還是明朝末年來到台灣的漢人，提出唐朝已有的構想？歷史真是太有趣了，值得後續繼續研究。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授）

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