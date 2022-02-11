今年春節，從「搞錢之都」、「人人都想搞錢」的深圳返回家鄉的玲玲發現，在大陸鄉村，竟然隱藏著不為人知的致富密碼。

「聽我媽說，家門口那家賣早餐的小店，一年能有10多萬元（人民幣，下同）的收入，比我在深圳打工的收入還高。」玲玲感慨道，「還有葡萄種植園、草莓採摘園，都是年入十幾萬元、二十萬元。聽完我都震驚了。」

鄉村的收入曾經遠不如城市。根據大陸國家統計局2022年1月17日發佈數據，2021年全國居民人均可支配收入35128元，其中城鎮居民人均可支配收入47412元，農村居民人均可支配收入18931元。城鎮居民人均可支配收入是農村的2.5倍。

以往也有聲音表示，老老實實在農村種地，一年也就幾千元收入，養不起自己也養不起家，所以多數農村居民選擇外出打工。

越低級別的地方收入水平也越低，這是現實。比如玲玲就瞭解到，家鄉工資水平不高，「有位表姐在母嬰店當店員，工資是1800元，如果業績完成得好，會有幾百元的獎金。另外一個在房地產企業工作的朋友工資會高一點，但也只有3000多元。」

不過隨著思維的改變和鄉村的發展，一些新的致富方式也在農村湧現。比如做起電商、視頻博主的農村年輕人越來越多，一些年輕人也回流到了鄉村。燃財經曾經寫過的三農博主小波，就是從廣東的工廠返回到貴州農村，當起了「三農」博主，現在「賣土特產每個月銷售額能有五六萬元。」

農村也有不少鮮為人知的致富密碼，雖然其中多與農業有關。比如玲玲知道的葡萄種植園、草莓採摘園。

CCTV-農業農村頻道的《致富經》是深受觀眾喜愛的一檔節目，從2001年首播以來，已經播出了20餘載，這檔節目介紹了養蠍子、養蚯蚓、種蘑菇等各種鄉村致富方式。在最近一期《「芋」見財富》的主人公說，他們種芋頭，年入千萬元不成問題。

資料顯示，在開播後，《致富經》平均每天能接到300個左右的觀眾咨詢電話，每天能收到幾十到上百封的觀眾來信。還有人表示，跟著《致富經》搞種殖，一年賺了30多萬元。

如今除了農業之外，農村也在出現更多業態，比如電商、短視頻自媒體等。

城鄉發展不平衡、人口外流等「三農問題」一直是大陸中央關注的重點。而解決這些問題的重點，在於鄉村的發展。如今這些問題的解決已經初現苗頭，因為願意回到鄉村的農村居民增多了。根據《2020年國民經濟和社會發展統計公報》，2020年，全國農民工總量28560萬人，比2019年下降1.8%。其中，外出農民工16959萬人，下降2.7%；本地農民工11601萬人，下降0.4%。

今年春節返鄉，燃財經也跟各地的、在農村靠各種方式發家致富的朋友聊了聊，他們之中，有的在東北養大鵝，年入十幾萬元；有的在華北養鴕鳥，賺了六七十萬元、蓋起了小別墅；還有的在華中賣元宵，買下了縣城一套房……

三農問題專家溫鐵軍曾說，農民不願意去城市當工人，因為他們在城市攢一筆錢，有了原始積累，就會回到農村做小買賣，當創業者。農村不只有農業，農村是百業集散地。

我在農村做大席菜，年入十幾萬元

楊增，32歲，山東菏澤某農村大廚

我是1989年生人，現在30多歲，算年輕的。同一輩的人有的開卡車、開鏟車；有的外出打工，比如去工地或者理髮。

但我不會其他手藝，只會做菜、炒菜，所以就在村裡做大席菜。我從15歲就開始做，做了十幾快二十年了，也算村裡的老師傅了。不過相較於老一輩做大席的人，我喜歡做大席的時候梳個中分，要油光鋥亮的，讓主家看到喜慶，有精神氣。

做大席菜還很有講究，其他的不說，性價比一定要比飯店高出很多，讓農村人感覺到實惠。

不過在農村做大席菜，賺得不多，因為農村吃飯講究實惠，所以我們做菜也比較實在。比如我們200元的大席，10個菜加兩湯，就有香蔥拌牛肉、紅燒大肘子、燒柴雞、紅燒大鯉魚、四喜丸子、紅燒肉、水煮肉片等菜，所以我們往往也就賺個材料錢。

一場婚宴宴席下來，可能一場就七八十桌，一百多號人吃。套餐有：200元10個菜兩個湯的；260元12個菜8個碗的；400元16個菜4個湯的；500元20個菜兩個湯的。500元的套餐，放在酒店，1000元打不住，但我們也就賺個200多元。

賺錢主要靠拿到價格比較低的食材。我們進菜和肉也是菜市場採購，因為量大，所以能拿到最優惠的價格，幹了這麼多年，也有了自己的合作夥伴，從固定渠道進貨，所以能拿到差價。農村做大席，就是你看著合適，我也覺得合適，就可以開做，沒有那麼多講究。

所有的大席菜都是現場製作，主家也喜歡，看著敞亮，也不用房租或者場地費，有的時候，主家和來的親戚朋友也喜歡到後廚幫忙，因為按照規矩，先幫忙後吃席。

做每一樣菜都是有講究的，前後順序不能亂，比如先燉肘子，再燉燒雞，再燉魚，然後再做過油的菜，再然後做涼菜。一道菜，一出鍋，就馬上上桌。

一般春節是農村大席的「旺季」，很多婚禮喜宴、過壽都會安排在春節。我們也會比較忙，有時候一天要做3場大席，有時候連做兩場。像今天（初四，2月4日），我還在喜宴大席上。

但喜事兒總不是天天都有，所以有時候也一天都沒活兒，尤其是平時、不年不節的時候。這活兒也累，一天要趕3場大席的時候，晚上都不睡覺，一般第一天早晨四點半要起來，一直要忙到第二天凌晨兩點。

總的下來，大概一年最低要出500場席。比起北上廣大城市，賺錢肯定是不如的，就像我說過的，一場大席下來，可能就賺200元。但我這在山東菏澤，還是農村，一個月有3000元收入就過得很不錯了。我這一年帶幹不幹的，也有十幾萬元，還是很不錯的。

（閆俊文、孔月昕、曹楊、張琳、謝中秀、鄧雙琳/燃財經工作室）

（《在農村，有北上廣年輕人想不到的致富密碼》系列一）

（本文來源：「燃次元」公眾號）