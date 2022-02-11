1945年10月5日美國陸軍福爾摩沙聯絡組Army Formosa Liaison Group（簡稱美軍聯絡組）的民政主管（Civil Affairs，部門代號G5）艾文思中校，隨同中華民國台灣省行政長官公署前進指揮所抵達台北。艾文思此行的任務是在民政事務上，例如美金的匯率以及台幣的發行，轉達美國官方的意見（advise）；同時也應美軍總部的指令，調查台灣戰後蕭條的經濟，尤其是糧食供應的問題。

艾文思下機後在一次台灣銀行的會議中，詢問有關台灣黃金的儲備量。台銀主管當場回答說：完全沒有。但日軍主管經濟事務的原田佐少佐（少校），於次日向總部查詢後回報：台灣日軍（第十方面軍）握有120公斤的黃金，但這些黃金與台銀無關，也不在帳冊上。艾文思聞訊後，頓時興起了貪念；於是，他趁著中方忙於接收之際，又仗著美軍聯絡組民政事務主官的官威，在往後的一個多月中，瞞上欺下地侵吞了其中的60公斤，共計1998枚金幣；並於1945年11月間，藉著差旅之便，和另外一位不知情的同事愛隆生上尉，分3次將黃金偷運到上海，並在當地台籍商人黃在義的協助下（聯絡組翻譯員黃在榮之弟），於南京路大森銀行等處，將金幣脫售，共得贓款約10.6萬美金（相當於2021年的163萬美金）。

1945年11月26日，艾文思以家庭因素為由，匆匆赴上海美軍總部辦理退伍，從而徹底從寶島消失。總計，他在台灣前後只停留了7周。

艾文思離開台灣之時，正值日軍人心惶惶、瀕臨遣返或受審之際；「日本黃金」的傳聞，卻逐漸從日軍總部傳出，當然，也傳到了長官公署。

1946年2月2日農曆大年初一，台灣省行政長官公署的領導人陳儀，寫了一封信給美軍聯絡組組長顧德理上校，禮貌的 詢問：怎麼中方所收到的黃金數量和日軍報上來的數字相差了這麼多。顧德理認為茲事體大，立刻約談了日方相關的經手人，並且展開調查；才赫然牽出了光復後第一樁的貪瀆大案。

1946年5月10日，美軍聯絡組在完成了原定的任務後，撤離台灣。案子於是就交由上海美軍的調查處（CID）來偵辦。此時，嫌犯艾文思已經退伍。美軍調查單位只得於完成調查以及收集到相關證據後，於1947年交由美國司法部接辦。1947年5月17日，聯邦調查局（FBI）於加州艾文思家中，將其逮捕；而後於1947年11月2日由洛杉磯聯邦法院開庭審判。據當天美國新聞報導：被告所盜賣金幣中的97%，已經（從上海的銀行或銀樓中）尋回，但仍有數十枚卻始終無法尋獲。

這件案子堪稱是光復後第一件的貪瀆大案。犯案人美軍中校艾文思，其作案手法的大膽與粗糙，在在看出他的自大與驕傲。而為了脫罪，他所捏造的一些荒謬情節，更看出了他卑劣的人品。相反地，在整個案件過程中，和他對應的中、日官員卻應對得宜。日本軍官，雖處戰敗，但還是一絲不苟、上下有節；而中方幕僚，在面對美國軍官無理的要求下，卻能句句針鋒相對、處理有板有眼；兩方官員都顯出了他們的基本素質。美軍當局據報展開調查後，不惜用了近一年的時間，並且動用龐大的資源，設法將嫌犯繩之以法，這也顯示出美軍對法制以及榮譽的重視。

本案中金幣儲藏、取得以及移交的地點，分別分布於台北總統府方圓5公里以內；上海販售黃金的相關場所，則座落在南京路東西3公里的範圍。公元2000年以前，自博愛路底進入台北植物園後門，在左前方不遠、緊臨園區地界線之外 （台銀房舍區），可以看到3座日治時代的建築；它們竟然和原田以及艾文思作證時所描述的藏金地點相似。根據原田的證詞，1945年11月的某一段時間，其中的一棟，曾經被用來作為當時日軍軍需部（Supply Department）的保管庫；也曾經短暫地存放過本案中的3箱黃金。如今，這3座建築物早已被拆除，而蓋上了台北著名的頂級豪宅──松濤苑。

（作者為旅美退休工程師）

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】