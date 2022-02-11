第94屆奧斯卡金像獎於當地時間2月8日宣佈提名名單。

台灣演員張震出演的《沙丘》，豪氣入圍十個獎項，成為僅次於12項《犬之力》的提名第二大戶。不過略遺憾的是，該片沒有入圍導演和表演類的獎項。

張震在片中飾演男主角的老師岳醫生，戲份不多，但很重要。

日本導演濱口龍介的《駕駛我的車》，一舉入圍最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本和最佳國際影片四個極為重要的獎項，是《寄生蟲》之後，又一部同時入圍奧斯卡核心獎項與國際影片的亞洲電影。

《駕駛我的車》被輿論認為是今年最佳國際影片獎的一號種子，得獎幾乎沒有太大懸念。

再之前，2001年的《臥虎藏龍》在最佳外語片時代創下過核心獎與外語片同時入圍，並拿到最佳外語片、最佳藝術指導（葉錦添）、最佳攝影（鮑德熹）、最佳配樂（譚盾）的輝煌紀錄。那部電影也有張震出演。

而這部《駕駛我的車》，由於片中一個國際戲劇節的劇情需要，雲集了世界各地的演員出演舞台劇，因此其中說中文的演員，是來自台灣的女演員袁子芸。

雖然袁子芸在台灣出道，但她出道以來的事業重心都在大陸，2018年曾出演引起廣泛討論度的短片《凌晨四點的上海》。

也出演了黃渤導演的《一齣好戲》。

2020年出演了兩部大陸話題劇集《完美關係》和《誰說我結不了婚》。

《駕駛我的車》即將於2月11日在台灣上映，片名叫《在車上》。該片在大陸公映的概率幾乎為零。

另外，今年和《駕駛我的車》一起入圍最佳國際影片的，還有不丹的《教室裡的一頭犛牛》，這是這個只有77萬人口的國家，首度入圍奧斯卡獎。與它競爭的是《駕駛我的車》，意大利的《上帝之手》，丹麥的《逃亡》和挪威的《世界上最糟糕的人》，後四部都是這一年內世界各大影展的熱門之作。

台灣女婿巴沃邱寧多傑執導《不丹是教室》入圍最佳國際影片。（海鵬影業提供）

《不丹是教室》導演巴沃邱寧多傑（後排右）和製片妻子賴梵耘（後排左）。（海鵬提供）

本來《教室裡的一頭犛牛》入圍到奧斯卡國際影片15強片單，就非常讓人驚訝了，這次更是進入到最終的五強名單中，讓人對它產生了極大的好奇。不過這部電影在大陸是可以通過正規渠道觀看的。

《教室裡的一頭犛牛》的不丹導演帕武•多傑，是台灣女演員賴梵耘的丈夫，戲劇大師賴聲川的女婿。

帕武•多傑是貴族之後，他和賴梵耘當年在喜馬拉雅山下舉行婚禮。

賴梵耘很小的時候，就成為了《牯嶺街少年殺人事件》小妹的扮演者。

賴梵耘和帕武•多傑已有一個11歲大的女兒和8歲的兒子，孩子如今在台灣接受教育，所以賴梵耘常住台灣。賴梵耘依然還在從事表演工作，也是《如夢之夢》許晴胡歌版的演員班底之一。

早在2019年，該片就在第28屆中國金雞百花電影節的金雞國際影展單元展映過，當年在廈門看過大銀幕的觀眾，你們可是有眼福提前三年看到奧斯卡最佳國際影片入圍電影喔。

《教室裡的一頭犛牛》於2020年7月在台灣上映，片名叫《不丹是教室》。賴梵耘擔任了該片的製片人（之一），並操持了這部電影在台灣上映的宣傳等工作。

賴梵耘從小在台灣藝文圈長大，這次為了攝影師丈夫的首部電影長片，更是請來台灣幕後團隊加盟。剪輯是台灣女剪輯師顧曉芸，錄音則是從小看著她長大的杜篤之的團隊。

《教室裡的一頭犛牛》講的是一個老師到全世界最高的小學任教的故事。

2021年2月，大陸某視頻平台上線了這部電影，片名叫《魯納納之歌》。

不過該片需要開通會員才可以觀看，但這已是目前唯一能看到該片的正規渠道了。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）

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