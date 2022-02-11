從2020年初正式引爆的新冠病毒疫情，肆虐全球迄今已逾兩年，卻猶未能譜下休止符。期間不只一般人的生活作息廣受影響，陷入集體焦慮狀態，各行各業以及舉世各國的當政者，更是無以倖免的受到不同程度的衝擊與挑戰。如何面對變局，找出趨吉避凶，乃至於化危機為轉機之道，自然也就成為當下的新顯學了。

在摸索尋找逢凶化吉的新運作模式之際，首要之務無疑是要從宏觀的角度，檢視既有運作模式的病灶或不足之處，因勢利導做出大破大立的改革。就以我們身處的寶島台灣而言，沒有錯，這兩年來受到疫情影響，所衍生的產業斷鏈，以及各國不同程度的鎖國封城政策，的確讓高度仰賴進出口貿易的台灣經濟體，承受高強度的衝擊與影響。但從實際的績效數據來看，台灣這兩年來卻繳出亮麗的出口好成績。就產業別來看，包括以護國神山台積電為首的半導體等高科技產業、長榮、萬海、陽明、中華航空等海空貨運業，乃至於鋼鐵、石化等傳統產業，以及各公民營金融企業，連續兩年的業績數據，甚至於更勝疫前時期。

儘管如此，正如俗語所說「居安必須思危」。台灣這些疫情衝擊下的「產業勝利組」，在受到國際矚目的同時，也難免會讓其他國家地區的相對應業者，在感到「眼紅」的同時，會衍生出不同的對策樣態，包括積極拉攏，或催生具針對性的貿易障礙高牆。

具體的事證，不妨例舉工業總會最新出爐的「2021出口障礙調查」。該報告指出，受限於台灣未與主要貿易國家簽訂自貿協定（FTA），使得產品銷往包括中國大陸、東協、印度、韓國等地，明顯處於不利的局面。工總並特別強調，台灣在這些地區所遭遇到的關稅及非關稅障礙，已經嚴重影響台灣商品的出口競爭力。尤其在全球經貿自由化腳步下，「非關稅貿易障礙」已逐漸取代「關稅」，成為各國貿易保護慣常採用的手段。

進一步檢視工總這一項最新的調查報告，包括關稅或非關稅的貿易礙障議題，其實已經不能算是新議題。但受訪業者為何還要「老調重彈」？自然是要反映出第一線出口業者，所承受「刻骨銘心」的切身感受。為此，調查報告所提出的對策建言，乃聚焦於呼籲政府，短期應與主要貿易國進行諮商、積極降低關稅；長期則應積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），進一步消弭關稅及貿易障礙。

平情而論，工總所提擬的短期和長期對策，同樣也是缺乏新意的「老調重彈」。而更有意思的則是，經濟部的回應，包括強調關稅並不完全與出口競爭力相關，產品本身的競爭力更為關鍵；以及說明政府會持續推動與理念相近夥伴國家簽署FTA，並積極爭取參與如CPTPP等高標準經貿協定，這種「如響斯應」的說詞，同樣也是缺乏新意的「老調重彈」而已。

想要跳脫這種不論是「虛問虛答」或「實問實答」的迴圈，其實就應務實的正視台灣被排擠在各種國際經貿體系之外的「結構性」困境。當然這種被「邊緣化」的框限困境，其實已經存在很長一段時間。即使在本世紀初，台灣有機會加入成為世貿組織（WTO）成員，但後續的各種區域經貿協議，台灣卻始終是不得其門而入。業者為求生存，因而先是出現第一波的台商西進潮流，兩岸並曾一度簽署「經貿合作框架協議」（ECFA）。但在後續的服貿協議卡關，以及大陸本身產業競爭力的快速成長後，台商只好鮭魚返鄉或轉朝「新南向」。而今，工總的最新調查報告，顯示包括東協和印度等國，晚近也吃定台灣，針對性的祭出各種關稅以及非關稅的障礙。面對這樣的新態勢，即使蔡政府已經先後開放美國萊豬的日本福食進口，但是否能夠因而順利加入CPTPP，其實還是存著各種難以掌控的變數。

綜而觀之，在重重的困境下，台灣在過去兩年能夠取得亮麗的出口績效數據，確屬難能可貴。但除了工總的調查與呼籲，以及執政團隊的回應之外，主計總處8日所發佈的國情統計，指出2020年台灣製造業的「附加價值率」32.3％創下歷年最高，雖然仍落後於美、日兩國，卻已超越南韓。此一統計數據，不啻給台灣的製造業者帶來一盞明燈。沒有錯，求人不如求己，今後台灣不只製造業，甚至包括服務業等，如果能夠致力於提升各自產業的附加價值，就如同台灣資通（ICT）產業歷經三十年終於磨出台積電這一劍，讓各國爭相拉攏，而非祭出關稅或非關稅障礙，這無疑才是台灣各行各業今後得以永續生存發展的應循路徑。放眼未來，既爭一時也爭千秋，期待台灣所處的困境，能因而逼出一條可長可久的生存之道。