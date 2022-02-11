全球最大的音樂串流平台Spotify現在深陷傳播與經營危機， 因為自從新冠疫情爆發以來， 該台最受歡迎的Podcast主喬·羅根(Joe Rogan) 卻不斷散發不實的謠言，宣傳並暗示公共衛生部門所批准的疫苗會導致死亡， 呼籲大家不要去打疫苗，並頻頻以不堪的語言歧視污辱黑人， 將黑人社區比作「人猿星球」， 所以導致加拿大傳奇搖滾樂歌手尼爾楊與瓊妮密契爾等紛要求Spotify裁撤喬羅根的節目，否則他們就離去， 因此重創了Spotify的信譽， 造成公司市值的下跌。

喬·羅根是一位特立獨行的喜劇演員與主持人，他所主持的「喬·羅根的經歷」( The Joe Rogan Experience）播客有1100萬聽眾，極為火紅， 所以Spotify把他當作他們皇冠上的一顆寶石， 並且與他在2020年簽定了1億美元的獨家版權合同， 把他視為鎮台之寶和搖錢樹， 當尼爾楊與瓊妮密契爾等要求Spotify做出抉擇時，Spotify當然是把他們犧牲掉， 並將他們的音樂從Spotify上刪除。

其實Spotify雖然只號稱是一個音樂的平台， 但是所播出的節目包羅萬象，就像Facebook、Twitter、TikTok和其他社群網絡平台一樣，它能夠傳遞的信息量十分驚人，然而Spotify的管理並不嚴謹，一直沒有一套正統與正規的播報政策與規範， 也沒有定出如何處理敏感、非法和欺騙性內容的方式。所以才會發生喬·羅根不斷的發表主觀又偏頗的言論， 儘管他一再聲稱自己並非權威人士， 也不以新聞為名播報新聞， 但是積非成是，讓他的聽眾到相當大的影響，隨著冠狀病毒繼續在世界蔓延，人們對未接種疫苗的人越來越擔憂，所以許多人已對喬·羅根的錯誤信息深感不滿， 結果Spotify的危機管控只是宣佈將在羅根討論COVID-19的節目中增加諮詢內容，而羅根也只承諾將嘗試邀請更多的專家來為他的節目提供更多的平衡報導。

Spotify與羅根的做法與說法顯然是不夠的， 羅根應該更真誠地為他在節目中傳播的錯誤信息鄭重道歉，Spotify也應該明確表示，羅根的節目不是新聞，而只是娛樂，羅根所說的一切都無需認真對待， 正如晚間新聞是嚴肅正經的， 而深夜脫口秀則是詼諧幽默的一樣，Spotify如果在經歷這次慘痛的教訓後仍不思改革， 聽眾的流失是必然的趨勢。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※