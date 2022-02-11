絕大多數消費者，也同時是生產者——提振消費，也就是提振生產。

一、再成火車頭

根據大陸國家統計局1月17日數據，過去1年，大陸社會消費品零售總額超破40萬億（人民幣，下同）大關，高達44.1萬億元，增長了12.5％，為全球第二大消費市場。其中，消費對經濟增長的貢獻達到65.4％，再次成為中國經濟增長的第一拉動力。

具體來看，汽車依然是消費品零售大頭。

如今，中國不但繼續保持著全球最大汽車消費市場的地位，而且是全球最大的新能源車生產與消費國。

據國家統計局數據，2021年中國汽車銷售總額已超過4萬億元，佔全國社會消費品零售總額的9.9%。據中國乘聯會數據，過去一年，中國汽車產銷都突破了2600萬輛，結束了2018年以來的「三連降」。

更好的消息是，中國不但在汽車產業變革的浪潮中繼續領先，在全球新能源乘用車佔到了53％的份額，而且還在本土汽車品牌的發展上打了漂亮的翻身仗。

根據中國汽車工業協會2月7日發佈的最新數據，過去一年，中國本土品牌轎車共售出315.1萬輛，同比增長61.4％，佔全年全國轎車銷售總量的31.7％，同時市場佔有率比上年提升了10個百分點。

汽車之外，2021年全國社會消費品零售總額為397037億元，同比增長高達12.9%。

根據國家統計局細分數據，金銀珠寶類為所有消費品類增速最高，全年同比增長29.8%。

自疫情以來，一直流傳著「年輕人越來越愛黃金」的論調，這在2021年得到映證。

中國黃金珠寶的消費主力，正加速從「大媽」轉向年輕人。

《2021中國黃金珠寶消費調查白皮書》顯示，25歲-35歲人群消費黃金珠寶的比例達到75.59%，僅次於35歲-50歲群體的82.16%。

綜合分析，講實惠、抗通脹、保值抗風險是年輕人選擇黃金珠寶類產品的重要原因，但追求儀式感、審美及精神愉悅，也是年輕人越來越愛黃金珠寶的原因。

超越功能的情緒或精神消費成為一股新潮流，各種奢侈大牌就是典型。但各種事實和數據都表明，情緒或精神消費越來越從奢侈品蔓延到普通大眾的生活，不斷誕生新商品、新生意。限量鞋、盲盒，包括冬奧大火的冰墩墩，背後都有巨大的情緒和精神驅動力。

功能實惠之外，是否討人喜歡、滿足精神需求，正越來越成為消費品成敗之因。

雖然互聯網電商高增長不再，但它依然在2021年創造了新紀錄：全國實物商品網上零售額首次突破10萬億元大關，達到10.8萬億元。

這一方面是疫情以來，各地都在大力倡導線上消費，更關鍵還是網上購物習慣，以及品牌線上營銷持續滲透的推動。

鄉村網路消費就是個典型。據大陸農業農村部1月9日發佈的數據，目前中國電商服務站覆蓋約8成行政村，縣域農產品線上零售額超過3000億元。

這其中，淘寶村的發展令人矚目。阿里對「淘寶村」的認定標準是，線上年銷售額達到1000萬元，同時活躍網店達到一百家，或是佔到當地家庭總戶數的10％。阿里研究院2021年10月發佈的消息則顯示，當期，淘寶村數量已超7000個。

消費是經濟可持續發展的關鍵，讓消費成為經濟最強動能也是我國經濟發展的長期目標。在經濟轉型升級的驅動下，2014年到2019年，消費曾連續5年成為中國經濟的「頭號馬車」。

但2020年的疫情讓消費遭遇重創，不但讓出了經濟第一拉動力的寶座，也讓外界對消費能否盡快恢復充滿憂慮。從這個意義上來說，2021年，消費重回經濟增長第一拉動力，意義尤其重大。

更為重要的是，這個第一背後，還有一個更大的新變化。

二、告別房地產

「2020年以來經濟開始逐步復甦，房地產與消費開始出現明顯的背離，這種『背離』效應是時隔12年首次出現。」2021年3月14日，海通證券宏觀分析師梁中華曾在一份報告中指出。

所謂背離就是，房地產和消費的關係不再「同上同下」。在過往的經濟形勢下，樓市一旦上漲，消費同步跟進。甚至，房地產優先增長，才有消費的拉動。

2020年，消費增長甚至低於房地產增長。國家統計局數據顯示，2020年，中國商品房銷售面積、銷售額同比分別增長2.6%、8.7%，但社會消費品零售總額增長率僅為4.6%。

而2021年，這一情況有了大的變化。當年，全國商品房銷售面積和商品房銷售額，分別同比增長1.9%、4.8%，社會消費品零售總額則同比增長高達12.5%。

消費增長大大高於房地產增長，這是一個特別重要的變化。

從1988年「住房的建設將要成為中國經濟新的增長點」至今，中國房地產市場高速發展，它一方面拉動了消費，形成了房地產幾乎與消費同上同下的局面，但也為消費持續增長埋下隱憂。

房地產對消費的拉動，明顯體現在住房裝修、家居家電等消費，其隱憂則顯著體現在，持續成為吸金池並推高房價，一方面讓老百姓承受著高房價壓力，另一方面讓老百姓可用於其他方面消費的錢越來越少。

在居民購買力總量相當之下，當民眾資金用到買房上的多了，用到其他消費的也就少了。反之，當房產支出降低，居民其它消費意願和能力也就多了空間。

最近這些年，國家持續加強房地產市場調控，目的很大程度也是在此。

2021年，伴隨房地產貸款集中度管理制度正式生效、多個城市暫停新房二手房貸業務、監管部門納入幾十家「三道紅線」重點房企開始試點等一系列新政，房地產市場經歷了「史上最嚴峻」的一年，過往盛行的炒房現象早已不再，「下行」成為行業關鍵詞。

而消費則擺脫過往與地產「同上同下」的格局，走出獨立行情。

這背後，最直接的就是，居民購買力用到消費的比重開始多了。

消費的背後是生產，是整個實體經濟的可持續循環。讓居民可支配收入更多投入到消費，也就是讓實體經濟的可持續循環更強勁有力，讓經濟增長告別對不可持續的房地產的過度依賴。

三、遠景與近憂

中國已經成為全球第二大消費市場、第一貨物貿易大國。

站在第二與第一的基礎上往前看，中國以消費驅動經濟可持續增長絕對是遠景光明。諸多經濟研究機構或專家學者都已明確表示，中國將很快成為全球第一消費市場。

其核心觀點包括：當住房消費不再是居民支出大頭，未來居民可支配收入將越來越多用於消費；共同富裕之下，不再過度依賴房地產的經濟持續發展，尤其是鄉村振興，也將催生更多中產階級，提升廣大低收入群體的收入水平，並促進其消費意願，進一步為消費注入活水。

中國擁有超過14億人口，但實際消費力依然不如美國。

福耀玻璃創始人曹德旺曾表示，中國雖然有14億人口，但僅有2億真正擁有消費能力。這是當下消費依然欠缺的地方，也更是未來消費更加強勁的機會所在。

當目前依然消費力不足的龐大人群邁向共同富裕，中國成為全球第一消費市場指日可待，屆時的市場規模將倍數級於當前。

但遠景光明之下，消費能否持續扛起經濟增長重擔卻也存在近憂。

其中最大的挑戰，也與房地產有關：

首先，房地產高速發展多年，已經吸納了太多資金和居民財富，並制約著居民消費提振與可持續發展：包括央行在內，眾多統計數據和調查結果都顯示，住宅資產佔到了中國居民總財富約7成，而住房貸款則佔到居民總債務約75%。

落到消費上，簡單說，老百姓即便有消費意願，也欠缺消費力。

其次，房地產實現從過熱到平穩健康的軟著陸。從經濟可持續發展，以及居民對住房的剛性需求看，房地產都絕不能回到往昔的價量齊升；但同時，房地產也不能過度下行，尤其房價不能出大問題，否則經濟節奏陡轉，居民財富貶值，將導致系統性風險。

目前，這兩方面都已到了最為痛苦且考驗意志與能力的時刻。

於前者，一些地方政府開始受不了房地產下行的壓力，放寬調控，甚至變相刺激，進而有了炒房回潮的風險；於後者，一些地方已經出現購房者斷貸，把房子丟給銀行的案例。

另外，其他產業需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，艱難實現轉型升級；資本市場如何更健康發展，既更加服務好實體經濟，也讓廣大股民投資者更好地分享投資回報，也都考驗著消費能否持續。

尤其資本市場，對整個中國經濟的未來發展都是意義重大。

如果它能接替房地產的虹吸效應，吸引更多資金流入，並真正一頭服務好實體經濟的發展，一頭讓居民投資者得到更多回報，那麼整個經濟發展都將有更大的空間和動能。

但坦白說，在資本市場方面，尤其是如何讓流入資本市場的錢真正好鋼用在刀刃上，然後讓財富創造更多財富，讓投資者真正既服務經濟轉型，又分享經濟轉型的紅利，我們依然有很多工作要做。

消費與生產，互為因果，影響經濟全局。

絕大多數消費者，也都同時是生產者。

消費更強，生產也就更強；生產更強，生產者也就能轉變成更強的消費者……

今天的中國經濟，尤其需要這樣的更強音。

（本文來源：「華商韜略」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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