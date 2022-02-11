在疫情打擊下，東京奧運不僅延期舉辦，因而造成觀光與門票收入損失慘重，次年勉強舉辦，還加重了本土疫情，導致民怨四起。北京冬奧在變種病毒及美國「外交抵制」干擾下終於順利登場，讓運動員盡情發揮為國爭光。

冰雪產業助脫貧

最近20年，奧運會主辦權從多達兩位數城市爭奪，到現在幾乎乏人問津，重要原因就是主辦國家出現巨額虧空。雅典奧運會和里約奧運會後，希臘、巴西兩國的經濟衰退有目共睹；俄羅斯冬奧會510億美元的龐大開支更是令人瞠目；東京奧運對經濟的拖累遠大於日本政府預期的奧運紅利，最終的開支也是申辦時預算的兩倍。北京冬奧在疫情下，同樣失去門票收入，相關的餐飲、住宿、交通、觀光業也錯失不少紅利。

但北京不僅只盯著門票、旅遊這點收入，衡量奧運經濟對主辦國的影響，不能只看場館建設、賽時營運和門票、贊助費、轉播收入、品牌授權等帳面收支，因為奧運經濟不僅涵蓋至少4年以上的前奧運階段、奧運比賽日，還包括聖火熄滅後的後奧運階段。至少有以下幾筆冬奧經濟帳可以盤算：

首先，大陸冰雪產業藉冬奧契機獲得快速發展。大陸陸續出台了多項政策，鼓勵冰雪產業發展，《「十四五」體育發展規畫》、《冰雪旅遊發展行動計畫（2021-2023年）》、《冰雪裝備器材產業發展行動計畫（2019-2022）年》等產業政策，為冰雪產業行業的發展提供了明確的市場前景。

在政策推動下，大陸冰雪場地設施快速增長，到2021年初已有654塊標準冰場、803個室內外各類滑雪場；冰雪賽事蓬勃發展，2018-2019賽季大陸冰雪賽事達75項，包括北京世界女子冰壺錦標賽、單板滑雪大跳台世界盃、世界花樣滑冰大獎賽等重大國際賽事；冰雪旅遊業進入了快速增長期，2020-2021雪季冰雪旅遊人數2.3億人次，冰雪旅遊收入達3900億元（人民幣，下同）；冰雪裝備製造業發展壯大，大陸各地在建及擬建的冰雪裝備器材產業園區及小鎮接近20個。

冰雪產業的發展還將帶動貧困地區的經濟。大陸利用冬奧將京津冀三省市連接起來，成為區域經濟中心，從北京到崇禮和延慶的高鐵，將這些貧困山區與北京連接起來，透過旅遊和冰雪運動刺激那裡的經濟發展。

全民投入拉動GDP

其次，科技冬奧成果顯著。北京冬奧開幕式的科技元素讓人宛若進入漫威世界，有大約37個項目的112項新技術成果運用於冬奧的醫療、氣象、交通、轉播等服務上，數位人民幣已運用在40.3萬個冬奧場景，全面通用於交通、餐飲住宿、購物消費等場所。有機構預測，強調碳中和的北京冬奧，從場館建設節能技術到綠色環保材料應用，再到新能源車、智慧機器人等，將帶動市場投資機遇。

另外，冬奧市場開發也有收穫。企業贊助冬奧獲得的品牌影響力僅是部分縮影，以賣到缺貨的冬奧吉祥物「冰墩墩」為例：位於北京王府井的冬奧特許商品旗艦店單日銷售額近300萬元；「冰墩墩概念股」元隆雅圖在大陸股市虎年第一個交易日即漲停；「冰墩墩」生產廠商晉江恆盛玩具公司為工人買機票提前復工。

大陸還藉助冬奧開啟了一場冰雪主題的影視流量盛宴。綜藝《冬夢之約》、電視劇《冰雪之名》與《超越》，冰雪題材的影視劇、冬季運動真人秀，與奧運、冰雪運動相關的作品在大陸各大電視台及網路上熱播，吸引更多民眾關注並投入冰雪運動，形成風潮，這背後更是國家對推廣全民運動、打造體育強國的遠謀規畫。

大陸「十四五規畫」要投資10.6兆用於新基建，今年開年僅10天就有超過5000個重大基建項目開工，總投資額超過3兆，相較之下，奧運場館的投資建設不過九牛一毛。冬奧場館建設和相關配套設施，以及機場、高鐵、城市建設、5G、人工智慧等固定資產投資和新基建，有助拉動大陸GDP和就業，說冬奧收支平衡還算是謙虛的。

大陸龐大消費市場剛剛起飛，與其唱衰北京冬奧，不如抓住大陸中產階級興起、體育產業蓬勃發展的投資風向。