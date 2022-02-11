日本電視台報導，蔡英文總統元月底和前日本首相安倍晉三通電話，表明台灣將開放福島5縣市產品進口。總統府證實了，並期盼台日間「善的循環」深化各項合作領域，但日本資深媒體人早田健文公開向台灣道歉，前衛生署長楊志良怒轟，福島食品進到台灣，讓台灣又朝絕子絕孫前進一步。我們想問，這究竟是善的循環？還是與惡的距離又靠近一大步？

去年9月核食進口傳言甚囂塵上，行政院長蘇貞昌堅定表示，「核食絕不進口，政府一定守護國人健康。」去年底又說，「食安第一，不要造謠」；直到年初他再斬釘截鐵稱「絕不進口核食，外界不必扭曲」。面對萊豬才剛進口，蘇揆當時大有一夫當關萬夫莫敵的氣勢。但如今看來，原來都是謊言，且不必負責。

民進黨政府宣布進口核食，和去年宣布萊豬進口具有同樣邏輯，與其讓反對黨杯葛搗亂，不如直接宣布進口。確實，都全面執政了，何懼之有？為表明台灣參與國際，網軍登高一呼，民意向背算哪根蔥？

但問題就出在這裡。政府信誓旦旦，其實都是假；台灣成為美、日的「細漢仔」，既失國家尊嚴，也不一定取得所需；政府無能不僅殃及台灣，且貽害子孫。

萊豬進口時蔡總統說「符合台灣戰略目標」，核食進口，她強調「要充滿自信走向世界」，但哪個國家是犧牲國人健康走向世界的？萊豬解禁後，台美FTA有進展了嗎？誰保證進口核食，台灣就能加入CPTPP？況且「科學驗證」至今言人人殊，對嬰幼兒食品輻射汙染容許量是每公斤50貝克，但對肥料的要求卻是零檢出，如何讓國人食得安心？

執政黨該捫心自問，開放核食，台灣做好準備了嗎？政府真護衛了國家尊嚴嗎？讓民眾食得安心了嗎？如果沒有，就是嚴重失職。