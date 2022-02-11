2021年1月開放美國含萊克多巴胺豬肉進口，12月「反萊豬公投」失利，民進黨政府追求「美台雙邊貿易協定」（BTA）或「自由貿易協定」（FTA）理應形勢大好，但在現實世界，FTA正逐漸從雷達螢幕消失。政府轉向美國倡議的「印太經濟架構（IPEF）」，只是FTA對深化雙邊關係及對台灣的重要性絕非IPEF所能替代。

熟悉美國貿易政策人士對此發展不感意外，因為華府已形成兩黨共識，美國不再尋求加入如《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等區域經濟整合機制，也不考慮談判新的FTA，以免因為關稅減讓，擴大開放市場傷害美國勞工及製造業。換言之，民進黨一直鼓吹的FTA至少在可預見的未來已難落實，但絕大多數台灣民眾仍被蒙在鼓裡。

前總統川普退出CPTPP的前身《跨太平洋夥伴協定》（TPP）等單邊主義行動，留給拜登一個爛攤子，而同時中國大陸發動猛烈的經貿攻勢，除「一帶一路」外，大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）正式生效，申請加入CPTPP，最近更進一步進軍《數位經濟夥伴協定》。

相形之下，拜登政府一直陷入兩難、矛盾局面，一方面要對抗、壓制中共擴張，同時要保護國內產業、供應鏈及勞工，壓縮了運用區域經濟整合及FTA等工具的空間，對外經貿政策顯得消極、無為，缺乏「長期、全面、一致」的貿易政策也成為他最沉重的包袱，就是在這個背景下，去年10月衍生出IPEF的構想，試圖化被動為主動，尋求突破口。

而民進黨政府一廂情願高估美台談判、簽訂FTA的可能性，甚至不顧國內食安顧慮，主動讓步，開放美國萊豬進口，在去年底舉行四大公投時仍宣稱「如果不開放萊豬就不能簽FTA、加入CPTPP」，充分暴露民進黨政府無法掌握美國經貿決策脈絡，並刻意誤導民眾，給人民不切實際的期望。

從事實面分析，台灣開放萊豬進口後，在美國國務院主導下，連續2年舉行了具有象徵意義的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），但美國貿易代表署除了恢復中止長達5年的台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）諮商外，絕口不提展開FTA諮商。面對推動FTA阻力重重，民進黨政府靜悄悄將焦點轉移到IPEF，即使具體內容要等到3月底才會公布，外交部日前已公開表達歡迎與支持。

美國主流媒體《華爾街日報》、網路媒體Politico及專業期刊也關注IPEF發展，根據有限的資訊，IPEF內容涵蓋貿易便捷化、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。美國初步爭取澳洲、印度、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、新加坡及越南等8國加入，並未包括台灣。

綜合媒體報導及學者專家意見，IPEF的基本設計在結合印太國家成立「經貿反中俱樂部」，但多數亞太地區國家對IPEF抱持觀望態度，主要原因就是IPEF缺乏開放美國市場的誘因，反而會升高對大陸市場的依賴性，以及不願在兩強競爭中選邊。

IPEF確定不會涵蓋新的「市場准入承諾」，性質與CPTPP截然不同，更不能彌補台美之間沒有FTA的缺憾，以及化解台灣被排除在區域經濟整合體制之外的危機。爭取加入IPEF應予肯定，但台北已出現IPEF將取代CPTPP，透過IPEF積極推動參與印太經濟整合的論調，民進黨政府的話術或許在台灣內部無往不利，但無助於改善台灣困境，更無法扭轉國際現實。（作者為資深媒體人）