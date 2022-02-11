立法院又在吵「修憲」，但修得成嗎？至今，除了「18歲投票權」外，社會大眾幾乎都不太清楚到底有些什麼修憲議題。然而，真心在乎「18歲投票權」的朋友，若是希望夢想快快實現，那當務之急不是去搞「修憲」那不可能的任務，而是大力督促掌握立法院多數的執政黨去「修法」。

現實上，修憲門檻極高，除非某個修憲案已經成為全國人民高度共識，認為某個憲法條文「非修不可」、「不修會死」，否則根本不可能通過。而最大的挑戰，不是立法院提案，而是要通過公投。

修憲公投要通過，得票必須達到「過全國選舉人總額半數」（不是過「投票人」半數）。以2020年總統大選的選舉人人數當作參考值，這個修憲案必須超過965萬票，比蔡總統2020年大選得票還要多出148萬票才能過關。這可能嗎？在「18歲投票權」的民調尚未得到多數支持，而且大多數人民對政策公投興趣缺缺（看看最近的四大公投結果）情況下，這個修憲案根本不可能超越「蔡英文障礙」而成功達陣！

其實，真的要推動「18歲投票權」，我一向主張可以靠「修法」而未必需要修憲。類似的見解，其實國民黨前立委丁守中曾經提議，許多民間團體與法律學者也這樣主張過。反對者會說，憲法130條不是明定「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權」嗎？那怎能讓18歲的人有投票權呢？

在我看來，憲法130條的「年滿20歲」是「起碼標準」或「憲法標準」。亦即，滿20歲的國民「必然」有投票權，這是「憲法保障」。可是，若立法者願意給人民「比憲法更高的保障」，並無不可。亦即，「20歲投票權」是憲法設定的，是憲法位階的權利，法律不能規定「21歲方能投票」；但「20歲以下投票權」是法律可以賦予的，是法律位階的權利，立法者愛怎麼做怎麼做。就如同《公民投票法》賦予18歲國民投票權，純屬政策考量。

這種把憲法規定解釋為「最低標準」而容許立法者「提高標準」的類似例子，憲政實務也不少。例如，憲法第8條規定的「提審」適用於「犯罪嫌疑人」，但現行《提審法》適用的範圍卻包括一切被法院以外機關逮捕拘禁之人，不限於「犯罪嫌疑人」。這就是「立法給的權利比憲法多」的例子。又如，憲法 160條規定的免學費基本教育是「6年」，可是在民國 57年就實施「九年」國教了。這難道「違憲」？中華民國憲法既然在第27條將選舉權規定在人民的基本權利章，那它就應該從寬解釋，而不是膠柱鼓瑟地把它鎖死。

有人會問，用修法的方式賦予18歲投票權，頗有爭議，會不會反而被宣告違憲呢？基於以下兩點，修法是不太可能被憲法法庭推翻的。因為：

第一，依《憲法訴訟法》，憲法法庭已經沒有「單純疑義解釋」的制度，因此反對者既然沒有具體權利受損，政治上又有高度共識，就不太可能聲請憲法法庭審查「18歲投票權」的規定。

第二，朝野政黨若有高度共識，而修法在文字與理論上也有一定的理據，那麼執行一段期間後，生米煮成熟飯，木已成舟，釋憲者往往會「追認」。

可見「修法」與「修憲」相比，前者的可行性高得多。而且以民進黨近年來動輒以多數碾壓的作風來看，沒有什麼通不過的。所以捨修法不為，卻要搞修憲那「不可能的任務」，恐怕重點不是「18歲投票權」，而只是要找到個藉口推動修憲大業，為選舉造勢。項莊舞劍，意在沛公。青年有沒有投票權，只是項莊手上的劍；找個機會來玩弄憲法並咒罵在野黨，才是沛公的人頭！而國民黨若支持18歲投票權，卻不想要被民進黨的修憲遊戲牽著鼻子走，不妨也提出修法的法案，既可表現自己的進步性與主導性，更可以測試看看民進黨是玩真的還是玩假的。

修法賦予18歲公民權，盍興乎來？（作者為國立政治大學法律學系副教授）