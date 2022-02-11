大陸知名涉台學者、上海東亞研究所前所長章念馳近日發表文章指出，大陸當務之急是要建立一部「統一法」，涵蓋怎麼「和統」與怎麼「武統」，依法辦事，既震懾對方，又穩定己方，以法律作武器，才威力巨大。此說法在兩岸關係緊張之際引發關注。

章念馳屬於兩岸溫和路線的學者，他認為大陸當局應當把握兩岸統一的時機，抓緊時機做好對台立法、執法和軍事、經濟、輿論等一系列準備工作，切實地推進兩岸統一進程。然而，我們必須思考，法制化是否為解決台灣問題之最佳出路？此時是否為立法的最佳時機？立法是否更會助長美台軍事合作的正當性？其中有許多值得深究之處。

首先，大陸當局當然有權決定是否單方制訂「統一法」，但其立法所帶來的實際效果卻不能不考慮，因為立法等於宣示北京已經不管台灣民意了，這是否會更助長台獨勢力？讓台灣人民更加全面反中抗中，更理直氣壯站在美國這邊「抗中保台」？這是一個很現實的問題，大陸單邊立法既無法拘束台灣，也無法嚇阻美國等境外勢力干涉台灣問題，反而變成大陸是主動改變兩岸現狀的啟動者。

其次，大陸當局堅持統一是公開不變的立場，但應等時空環境及條件發展成熟。章念馳則認為，時與勢都在大陸這一邊，所以要「智統台灣，巧統台灣！」但如果要找出「智統」與「巧統」的方法，此時此刻將統一法制化恐怕不是最好的方式，「融合發展」才是最佳出路。倘若此時制訂「統一法」，恐怕會影響兩岸民間交流的氛圍，蔡政府恐怕會變成驚弓之鳥，更嚴格檢視兩岸各項交流及言論，對兩岸關係恐是雪上加霜。

另外，「統一法」的制訂究竟是要展現大陸當局的決心，還是預先為統一做合情合理的安排，產生的影響也會不同。若大陸真想立法，應該先開放兩岸學者與民間討論，傾聽台灣民意後再說。

不過章念馳也指出，要統一，不管「和統」或「武統」，起碼要做到三點前提：一是統一要能夠促進社會進步與生產力的發展，有利於融合發展；二是要讓被統一一方心悅人服，得到更多實惠與利益；三是要得到國際社會的理解、同情、支持、安心，而不是焦慮與害怕。

筆者也認為，倘若兩岸要統一，也應當在中華民族多數人的祝福聲中，以和平、融合的對話方式來解決兩岸歧見後，使台灣人民心甘情願接受統一，才是理想的方式。但這需要時間，更需要大陸自我實力的提升與自信的展現。

總之，大陸寄希望於台灣民間，就應當儘量減少單邊立法的行為，與台灣共議兩岸未來相處之道。兩岸要和統，要智統，不要武統，要水到渠成，要夯實兩岸心靈契合的基礎，讓兩岸能自然融合發展，如此較能使兩岸關係行遠致穩。

筆者認為大陸現今並無對「統一法」立法的急迫性，眼前最需要的是如何讓執政的民進黨和民間客觀認識、理解大陸，消除對大陸的偏見與歧視，甚至台灣可以幫助世界更真實理解中國大陸，設法化解中美矛盾，避免中美關係失控，這才是台灣對促進兩岸及世界和平的正面價值。（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授）