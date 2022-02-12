伍記，40歲+，湖南省平江縣某城郊

從我爸那輩開始，我們家就在賣元宵了，做到現在差不多快20年了。我也一直沒外出打工，在家幫著我父親，做著賣元宵的生意。

剛開始我都是起輔助工作，做一些準備工作，或者偶爾出攤、去賣元宵。這幾年，老人家年齡越來越大，體力也明顯跟不上了。於是前幾年，我正式從父親手裡接過了做元宵的大旗。

做元宵賺的都是辛苦錢。我們一直堅持古法撞元宵的製作方法，基本每天凌晨三點就開始起來忙活了，將不同口味的方塊的餡料蘸過水之後，放進翻滾的鐵皮桶，加入糯米粉。搖幾下之後再將元宵撈出沾水，再撞再搖，慢慢地方形的餡料就變成了乒乓球那麼大元宵。

準備工作做完，便是從我們村到（湖南省岳陽市）平江縣城去賣。我們家住得離平江縣城很近，所以這麼多年來，我們賣元宵也都沒有開店舖，一直都是推著車每天多次往返於縣城和家之間。雖說這種方式確實會比較累，但卻也省下了一筆不小的房租錢。

做元宵這麼多年，每年的收入大概在人民幣10多萬元左右。而且每年賣元宵的時間並不長，也都很固定，基本就是進入臘月開始做，正月十五元宵節過完之後就不做了，前前後後加一起也就是一個半月的時間。其他時間都可以好好照顧莊稼。

最近，我們還靠這些年賣元宵的積蓄在平江縣城買了一套房。雖然平江縣城房價不高，也就五六千元一平米，但能買下來還是得靠這些年的辛苦和努力。

不過賺錢是一方面，賣元宵也給我們帶來了滿足感。這麼多年，喜歡吃元宵的客人也認識了我們的小推車和招牌，不管我們在哪賣，都能找過來。所以，即使我們沒有固定的門店，但客人一直很多。尤其是臨近春節前後，不僅僅是我們縣城的人會買，周邊的一些人也會特意趕過來。

去年離春節還有2、3天的時候，我記得有一位顧客和我說，她是從長沙過來的，肩負著親朋好友交給的買元宵的重擔，當時她好像一次性買了將近10斤。

賣元宵，看起來是不怎麼起眼的生意，但這卻是我們收入和滿足感的來源。不過致富可能談不上，就是辛苦錢罷了。

（閆俊文、孔月昕、曹楊、張琳、謝中秀、鄧雙琳/燃財經工作室）

（《在農村，有北上廣年輕人想不到的致富密碼》系列二）

（本文來源：「燃次元」公眾號）