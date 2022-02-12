2022年2月11日，星期五，今天-2-9℃，多雲

我叫連圓亞，來自中國地質大學珠寶學院

和大多數北京冬奧志願者（志工）不一樣，我已經是一名快要畢業離開學校的研三的學生了。儘管如此，我還是很享受做志願者的每一天。

福娃伴奧運 夢想已初定

我是2015年來到地大的，當時考到北京的一個原因也確實是因為北京2008年奧運會。2007年的時候我媽媽帶著我第一次來到北京，那個時候已經很有奧運的氛圍了，我當時就買了一套五個福娃，然後帶著福娃一起坐在電視機前看的開幕式。

開幕式上熱情觀眾做的人浪，還有眾多的志願者們展現出來的笑容，真真切切地打動到了我，讓我從小就對做志願者有了嚮往，並且下定決心，以後有機會一定要上北京讀書，爭取也有機會去當奧運會的志願者。

到了北京上大學之後，我也積極參加各種各樣的志願活動。中國網球公開賽是我參加的第一個志願，給我留下了很深很深的印象，也讓我對志願有了一個非常好的初印象，之後又去四川華鎣進行了支教，加上平常學期中大大小小的志願讓我對志願工作更加瞭解以及喜歡熱愛。志願活動真的很有意思，奉獻自己幫助別人，這種行為能帶給我非常大的成就感，別人的謝謝也讓我感到很快樂。

志願者第一天，準備發放物品。（作者提供）

夢想終實現

而且通過各種各樣的志願活動，我也認識了很多好朋友。做志願的朋友大多都是熱心腸，大家非常能聊到一起，在志願結束後也還會約著一起玩，我本身就是一個喜歡廣泛交友，聽各種各樣不同人生故事的人，志願活動真的能幫我拓寬視野，看到世界更多的精彩。

2015年上大學的時候，已經得知冬奧會要在北京舉辦了，但是當時還沒有讀研的想法，所以只是盡力做一切可能的志願活動來豐富自己。但是後來非常幸運的是，我通過考研，成功在地大續約了三年學生時光，並且成功卡在研三的尾巴參與冬奧。

當消息一出來時我就積極報名，我媽媽非常支持我，甚至說「工作你不著急找，怎麼都會有的，但是能趕上的冬奧只有這麼一次好機會，一定要好好把握！」

最後雖然沒能成為小時候最想當的賽會志願者，但也成功當上了冬奧會的城市志願者，在北京新聞中心服務，一樣為冬奧做貢獻，一樣在青春好時候認識新朋友！

北京冬奧志願者連圓亞（左）和夥伴們。（作者提供）

重拾初心 圓滿人生

在做志願的這些日子裡，雖然我的崗位有的時候沒有那麼有參與感，但是我還是很喜歡，因為我感覺志願讓我又找回剛上大學時那份初心，又找回當時對什麼事都熱情滿滿的狀態。在這裡我認識了很多本校的外校的新朋友，我以比自己本科時更好的狀態完成一項又一項的工作，也體驗著一邊忙論文一邊享受志願這樣非常難得的時光，經歷參與著歷史，也見證歷史的創造，這份感覺真的非常奇妙。

非常感謝志願者大家庭，讓我這個第一次不回家的春節，過的如此溫暖，如此有意義。這次的志願，也讓我因疫情略顯枯燥的研究生生活多了一份青春活力的色彩，也為我學生時代的最後時光畫上一個完美的句號。（連圓亞/中國地質大學）

北京冬奧志願者連圓亞。（作者提供）

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