金虎年開紅盤第一天，上市公司台開就因爆出退票、董事長替換爭議等糾紛，被交易所做出分盤交易的處置，金管會更直言，最快恐怕在11月9日就要下市。這家成立逾五十年的老牌企業，在上個世紀就已掛牌上市，如今股價連4元都不到，搖搖欲墜的表現，除了令人感到不勝唏噓外，也凸顯公司治理的重要性。

台灣推動公司治理的歷程最早可以從1997年亞洲金融危機時說起，當時金管會開始向國內公開發行公司宣導公司治理之重要性，並陸續推動各項公司治理相關之管理機制。行政院於2003年成立「改革公司治理專案小組」，提出政策綱領暨行動方案，之後2013年金管會發布「強化公司治理藍圖」，2018年再發布「新版公司治理藍圖」，將公司治理評鑑列為重點工作，並配合制（修）定法令及自律規章，力圖完善公司治理的法制基礎與管理機制。

2021年在全球重視且加大力度推動ESG（環境、社會與公司治理）的趨勢下，金管會再啟動新一期的「公司治理3.0—永續發展藍圖」計畫…。但二十多年下來，受到監理最嚴苛的上市櫃公司，卻還是公司治理亂象層出不窮。

像因財報不實，在2020年有杜康造成DR之亂，2021年有康友-KY引爆的一輪KY股下市風波 ，再加上近一年來國內老牌企業經營權之爭打得火熱，如大同一年內董、總共換手五次。東元的父子經營權之爭，還牽扯出內線交易及掏空案，目前都仍在偵查調查中。又近日台開的撤換董座爭議，鬧到公司跳票甚至可能面臨下市的命運。諷刺的是連事件當事人邱于芸都發表公開聲明強調，要換掉董座，請透過董事會、股東臨時會討論，「公司治理不是兒戲」。

公司治理當然不是兒戲，就以台開為例，其員工數超過400人，股東人數逾6萬人，債權銀行11家，相關債權超過70億元以上，林林總總都被牽扯其中，影響不可小覷。

過去，投資人習慣用買賣股票的方式來表達對上市櫃公司的肯定與支持，也樂於享受參與投資所創造的資本利得。一旦公司出事，或投資損失血本無歸才要求主管機關負起監督的責任，甚至是成立自救會，然而這些多是亡羊補牢的消極做法和事後補救。我們認為積極的投資人，除了要求主管機關負責把關對上市櫃公司的監理外，投資人（包括小股民）也可以積極來共同監督上市櫃公司的治理續效才是。

最近國內另一樁光洋科經營權之爭案，就在主管機關主動明確否決鬧雙胞的股臨會召開，且供應鏈業者也罕見表態選邊的連串動作下，快速讓紛爭得以落幕。且金管會再加碼，火速要求證交所修法，未來股東會須改由「審計委員會」決議通過後才能召開，以杜絕再有兩派獨董不獨立又各自召開股臨會的擴權現象發生。

根據金管會統計，目前上市櫃公司股東會採行電子投票家數比率達100％、全體上市櫃公司均已設獨立董事、1,335家上市櫃公司（約八成）設置審計委員會、475家上市櫃公司公告企業社會責任報告書。國內在推動公司治理多年後，確實已見到些許成績。且近期除了防禿鷹，委託書制度大翻修外，證交所近日也完成「上市上櫃公司治理實務守則」修正，其中最重要是，為防範內線交易，參酌香港交易所上市規則，在有關財務業績發布前，禁止董事交易股票之規定。

我們相信隨金管會公司治理3.0—永續發展藍圖計畫的持續推動，可預見未來法規會更加完備，有利持續優化本土投資環境，然而在法規之外，主管機關如何讓國內投資人積極發揮小股東的權利，來負起共同監督公司的責任，看似還有很大的推廣和努力空間。

近幾年國際資本市場已在倡議股東行動主義，強調透過行使股東權利的行動，來實現對公司經營層造成壓力，甚或影響其決策。在國內，投資人相關的意識尚未明顯抬頭，甚至買賣股票除了賺取價差，領股息的目的外，根本忘了還被賦予了可監督公司經營的權利。

現在疫情讓國內視訊股東會召開已變得可行，加上國內上市櫃公司股東會採行電子投票家數比率達100％，小股民即使不到股東會現場，也可以透過電子投票方式，對上市櫃公司重大投資及買賣資產等議題做出否准的態度。今年的股東會大旺季即將來臨，投資人大可透過電子投票的方式來重新喚起股東行動主義的意識，千萬不要再讓自己的股東權益睡著了。