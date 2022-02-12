說起夏季奧運會，人們非常熟悉田徑、球類等項目，但冰雪運動項目同樣非常有意思，冬季奧運會作為這些冰雪運動項目爭奇鬥艷的舞台，對冰雪運動迷們有著強大號召力。雖然現代冰雪運動項目源自西方尤其是歐洲，但中國自身也有悠久的冰雪運動歷史，其中冰嬉就是很重要的形式。從古代的冰嬉盛典到如今舉辦冬奧盛會，中國冰雪運動走過的歷程，見證了冰雪文化的不斷發展與豐富。

冰嬉：清朝國之盛典，見證國運興衰

冰嬉亦稱冰戲、冰技，是一種包含多種運動項目的傳統冰上運動形式，萌芽於中國古代北方民族冬季生產生活實踐，形成於明末清初。

《滿文老檔》記載，1625年努爾哈赤在遼陽太子河上舉辦了冰上運動會，有冰上蹴鞠、冰上等距離跑等項目，男女都有參加。

1642年，皇太極在盛京渾河河畔也舉辦過較大規模冰上蹴鞠活動，並邀請朝鮮世子一同觀看，加入了對外交往功能。

康熙朝國力強盛，史料記載當時還有冰上蹴鞠活動，地點在西苑太液池(現在的北海、中南海)，那時這一帶也已有了冰床。冰床可理解為一種冰上交通工具，一些雅士還會坐在冰床上娛樂。

到乾隆朝，乾隆皇帝則希望通過冰嬉練武。凡參加冰嬉盛典者均有獎勵，成績特別好的額外獎勵。乾隆十年(1745年)，冰嬉作為國家典制定下來。乾隆皇帝首先提出了「冰嬉」一詞，親自寫下《御製冰嬉賦(有序)》。為統一群臣思想，他還讓十三位大臣寫下了應制賦。其中，嵇璜應制賦裡那句「本水戰之餘技，賜嘉名以冰嬉」，也印證了「冰嬉」一詞為乾隆所創。

從乾隆十年正式確立冰嬉制度，至道光十九年臘月廿三(1840年1月27日)最後一次閱視冰嬉，這項中國歷史上由皇帝親自倡導的冰上盛典綿延了94年。冰嬉被乾隆皇帝欽定為「國俗」，形成每年閱視冰嬉的制度。冰嬉一詞始被宮廷和民間廣泛接受，成為中國北方冰上運動的總稱。

乾隆皇帝還要求畫師將冰嬉場面畫下來。故宮博物院現藏有張為邦、姚文瀚合繪《冰嬉圖》卷與金昆、程志道、福隆安合繪《冰嬉圖》卷。

這兩幅《冰嬉圖》的最大差別在畫面中央的「轉龍射球」項目上：張為邦畫中的這部分增加了很多人物和花樣表演，但八旗走冰順序跟金昆的《冰嬉圖》一樣。

事實上，從乾隆《冰嬉賦》及很多史料記載，大多數的冰嬉盛典是分開檢閱八旗，只有在一些重要活動上才會八旗合演。同時，很多人做這麼複雜的表演，包括倒立、疊羅漢、耍中幡、舞刀弄棍等等各類民間百戲的內容，或許是乾隆的一種思想表達，並非真實場景。由此或可推斷，乾隆認為金昆的《冰嬉圖》沒有表達透，才有了張為邦等人畫的第二幅。

嘉慶初年，乾隆皇帝作為太上皇，親自檢閱所有冰嬉盛典。嘉慶皇帝受此影響，幾乎沒有間斷這一盛典。

道光年間，受國力所限，越來越辦不起大型冰上活動，但又不敢輕易裁撤。道光皇帝勉強辦了幾年，後就常以「春暖冰薄」為由不辦，最後一次終於道光十九年臘月廿三，即1840年1月27日。此後第一次鴉片戰爭爆發，冰嬉盛典戛然而止。

慈禧主政時期，特別是天津開埠以後，西方現代冰上運動傳入中國。所以，現代冰上運動是從天津和北京傳入中國的。光緒朝曾出現過「冰鞋之戲」，這時候的冰嬉盛典，在規模和場次上，都無法和乾隆朝相比。

不同時期的中外冰刀。（作者供圖）

1894年年初，慈禧還在太液池舉辦了冰嬉盛典。當年甲午戰爭爆發後，冰嬉盛典徹底退出歷史舞台。這段歷史充分展現出，冰嬉作為中國古代冰上運動的集大成者，其發展脈絡與國運國力息息相關。

中國有足夠冰雪文化自信迎接北京冬奧會

瞭解冰嬉盛典在世界冰雪運動中的時間坐標，有助於更深入理解中國冰雪的歷史。1742年，第一個滑冰組織愛丁堡滑冰俱樂部(Edinburgh Skating Club)在英格蘭創立，此時是乾隆七年，皇帝已在太液池進行冰嬉試點；1892年，國際滑冰聯盟(International Skating Union)在荷蘭成立，此時慈禧太后已重啟冰嬉。

從冰嬉舉辦時間上，就可看出中國滑冰運動在世界滑冰運動中的歷史坐標並不靠後。特別是新疆阿勒泰地區的巖畫表明，中國是人類滑雪的重要起源地之一。中國完全有足夠的冰雪文化自信。北京不僅是古代冰上運動的重要舉辦地，也是現代冰上運動最早傳入中國的地區，還是民國時期各種各樣冰上活動最豐富的地區。

中國第一部介紹奧運會的專著出版於1930年。1928年，宋如海作為中國首位國際奧委會委員王正廷的代表來到阿姆斯特丹奧運會。他根據見聞和考察感想，1930年通過商務印書館出版了《我能比呀·世界運動會叢錄》。該書開篇還通過照片介紹了1928年在聖莫裡茨舉辦的第二屆冬奧會。

1930年《我能比呀·世界運動會叢錄》。（中新社）

宋如海這樣解釋「我能比呀」的來歷：「Olympiad原系古希臘運動會之名稱，世界運動大會仍沿用之。『我能比呀』雖系譯音，亦含有重大意義。蓋所以示吾人均能參與此項之比賽。但凡各事皆需要決心、毅勇，便能與人競爭。」

新中國成立後，中國冰雪運動作為一項競技活動真正系統性開展起來。有記載顯示，1954年的北京百貨公司青年文化服務部一個月就賣出2000多雙冰鞋，北海、什剎海、中山公園、勞動人民文化宮等區域開闢的冰場總面積超過了10萬平方米。

2022年1月22日，北京什剎海冰場雪後遊人眾多。（中新社）

同年，當時的國家體委發出指示，全國有條件的地方都要開展冰上運動，於是華北、東北甚至西北各個城市都有了各種各樣的冰上運動會。有條件的地方，利用天然湖泊形成的冰場來滑冰，沒有條件的地方，相關單位劃出一塊空地，倒上水，自製冰場就開始玩冰。

特別是要求北方學校的學生冬天盡可能上冰，把冰上運動作為體育鍛煉標準的一項。從1953年開始，全國的冰上運動會開始舉辦，每到冬天，各地的一些小型冰上運動會也經常開展，這些舉措極大促進了全國冰上運動的發展。

中國參加歷屆冬奧會經歷：從參與到崛起

中國從1980年開始參加美國普萊西德湖冬奧會，這是中國在恢復國際奧委會合法席位後首次派團參加冬奧會。在開幕式入場式上，原中國速度滑冰運動員趙偉昌作為旗手舉著五星紅旗入場。

當時中國剛剛開始改革開放，冰雪運動裝備十分匱乏，一家日本公司為中國體育代表團提供了服裝贊助。因為衣物上沒有中國的標識，大家選擇在左胸透明口袋裡放上一枚從國內帶去的國徽。

當年，中國代表團將五星紅旗展示在冬奧會現場就是勝利。因為和世界水平差距較大，中國的冰雪前輩在頭幾屆冬奧會上很難獲得好成績，他們的目標也比較簡單，就是在奧運賽場上打破全國紀錄，自己跟自己比。

1992年法國阿爾貝維爾第16屆冬季奧運會上，葉喬波實現中國在冬奧會史上獎牌零的突破。2002年美國鹽湖城第19屆冬奧會上，中國運動員楊揚在女子短道速滑500米比賽中獲得金牌，成為中國冬奧史上首位金牌獲得者。2006年都靈冬奧會上，中國實現雪上項目金牌零的突破，韓曉鵬拿到自由式滑雪空中技巧的冠軍。

2014年冬奧會速度滑冰女子1000米決賽中，中國選手張虹以1分14秒02奪得金牌，這是中國冬奧會歷史上首枚速度滑冰金牌。（中新社）

2010年溫哥華冬奧會是中國目前奪金最多的一屆，共拿到五塊金牌，其中女子短道速滑隊包攬了全部四枚金牌。2014年冬奧會在俄羅斯舉行，中國奪得三塊金牌，最大突破是速度滑冰項目，張虹獲得了中國冬奧歷史上的首枚速度滑冰金牌。

2018年平昌冬奧會中國只收穫一枚金牌，武大靖拿下短道速滑500米項目冠軍。但這屆有個非常好的現象，中國體育代表團在冰雪項目上開始全面開花，特別是一些在中國很年輕的項目上拿到獎牌，還有一些大眾以前瞭解不多的項目也開始收穫獎牌。這就為2022年中國體育代表團帶來更多驚喜埋下了很好的種子。

2018年2月22日，在平昌冬奧會短道速滑男子500米決賽中，中國選手武大靖(右一)奪得金牌。（中新社）

北京冬奧會將帶來什麼？筆者認為，帶動超過3億人參與冰雪運動，將是本屆冬奧會留給奧林匹克的珍貴遺產。此外還有可持續發展的理念，及源於中華文明、蘊含中國智慧的口號：「一起向未來」。

作者簡介：郭磊，奧林匹克文化研究專家，體育收藏家，在體育收藏界有「南周北郭」之稱。出版有《清代冰嬉考》《冰鑒·時光裡的冰上運動》《激勵中國：新中國體育宣傳畫圖典》等。中央電視台《藝術裡的奧林匹克》《榮譽殿堂》等欄目嘉賓。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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