兩岸現況不管是和戰與否，都已在民進黨二次執政後加速被撕裂。國民黨前主席洪秀柱出席北京冬奧，期間提到南韓平昌冬奧開幕式的「破冰」暖舉，期消弭兩岸分歧，呼應了「和平」才是真正的「普世價值」，竟也遭民進黨以背信忘義的內奸罵之，並揚言將為之法辦。

姑且不論政治上的攻防，去年底北京方面續行自2010年馬政府時期簽訂的ECFA，可為台灣每年減少超過10億美元的出口關稅，如此這般主動拋出善意的橄欖枝，卻被民進黨政府視為理所當然，絲毫不為所動。

現在台灣社會的氛圍，盡皆恩將仇報，除了藐視陸方善意的實際惠台行為，更混淆視聽、模糊焦點，進而製造對立衝突。

大家可別忘了，現代化戰爭已非昔日軍事武器的決鬥，舉凡科技經濟產業鏈的阻斷、能源的進出口、網路通訊封鎖等等方式，才是真正具有殺傷力的血滴子。

大陸不急迫處理統獨問題，想必早已充滿自信與底氣，唯一考量只是不想兩岸同胞淪為砲火洗禮的焦土政策，和平的曙光何時才能到來？端賴蔡政府何時醒悟而已！但就怕裝睡的人叫不醒。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※